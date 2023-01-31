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Украинский командир назвал бои под Артемовском сущим адом - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848580689.html
Украинский командир назвал бои под Артемовском сущим адом
Украинский командир назвал бои под Артемовском сущим адом - РИА Новости, 31.01.2023
Украинский командир назвал бои под Артемовском сущим адом
Ситуация в районе Артемовска сложная, там идут ожесточенные бои, заявил замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:49
2023-01-31T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ситуация в районе Артемовска сложная, там идут ожесточенные бои, заявил замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала "Рада". "Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) сущий ад. &lt;...&gt; Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?" — заявил украинский военнослужащий. Он также отметил, что его батальон несет огромные потери. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город ведутся ожесточенные бои.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230130/artemovsk-1848398540.html
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в мире, артемовск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины
09:49 31.01.2023 (обновлено: 10:34 31.01.2023)
 
Украинский командир назвал бои под Артемовском сущим адом

Замкомандира батальона ВСУ назвал бои под Артемовском адом и заявил об огромных потерях

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ситуация в районе Артемовска сложная, там идут ожесточенные бои, заявил замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала "Рада".
"Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) сущий ад. <...> Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?" — заявил украинский военнослужащий.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 13:47Специальная военная операция на Украине
Под Артемовском уничтожили известного украинского националиста, пишут СМИ
Он также отметил, что его батальон несет огромные потери.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город ведутся ожесточенные бои.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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