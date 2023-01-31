09:49 31.01.2023 (обновлено: 10:34 31.01.2023)
Украинский командир назвал бои под Артемовском сущим адом
Замкомандира батальона ВСУ назвал бои под Артемовском адом и заявил об огромных потерях
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ситуация в районе Артемовска сложная, там идут ожесточенные бои, заявил замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала "Рада".
"Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) сущий ад. <...> Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?" — заявил украинский военнослужащий.
Он также отметил, что его батальон несет огромные потери.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город ведутся ожесточенные бои.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.