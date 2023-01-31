https://ria.ru/20230131/archaeology-1848464202.html
Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны
Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны - РИА Новости, 31.01.2023
Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны
Ученые расшифровали надпись на бронзовом щите урартского царя Аргишти I и раскрыли название ранее неизвестной страны, пишет Arkeonews. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T00:17
2023-01-31T00:17
2023-01-31T00:51
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археология
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ученые расшифровали надпись на бронзовом щите урартского царя Аргишти I и раскрыли название ранее неизвестной страны, пишет Arkeonews. Это Карини. На то, что речь идет именно о стране указывает идеограмма KUR. Сам артефакт нашли в Патносе, на востоке Турции. Его диаметр 40 сантиметров. Кроме новой информации об экспансии, на щите есть сведения и о языковых особенностях Урарту. В стране адаптировали ассирийскую клинопись. Аргишти I (786 год до нашей эры по 764 год до нашей эры) был шестым известным царем Урарту и сделал его могущественным государством в постхеттской Малой Азии.Урартру возникло в IX веке до нашей эры, и перестало существовать в VI веке до нашей эры. Оно располагалось на Армянском нагорье, на территории современных Армении, части Турция, Ирана и Азербайджана.
https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
00:17 31.01.2023 (обновлено: 00:51 31.01.2023)
Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны
Щит урартского царя Аргишти I раскрыл название неизвестной страны
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Ученые расшифровали надпись на бронзовом щите урартского царя Аргишти I и раскрыли название ранее неизвестной страны, пишет
Arkeonews.
Это Карини. На то, что речь идет именно о стране указывает идеограмма KUR.
Сам артефакт нашли в Патносе, на востоке Турции. Его диаметр 40 сантиметров.
Кроме новой информации об экспансии, на щите есть сведения и о языковых особенностях Урарту. В стране адаптировали ассирийскую клинопись.
Аргишти I (786 год до нашей эры по 764 год до нашей эры) был шестым известным царем Урарту и сделал его могущественным государством в постхеттской Малой Азии.
Урартру возникло в IX веке до нашей эры, и перестало существовать в VI веке до нашей эры. Оно располагалось на Армянском нагорье, на территории современных Армении, части Турция, Ирана и Азербайджана.