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Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны - РИА Новости, 31.01.2023
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Культура
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Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны
Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны - РИА Новости, 31.01.2023
Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны
Ученые расшифровали надпись на бронзовом щите урартского царя Аргишти I и раскрыли название ранее неизвестной страны, пишет Arkeonews. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T00:17
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археология
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ученые расшифровали надпись на бронзовом щите урартского царя Аргишти I и раскрыли название ранее неизвестной страны, пишет Arkeonews. Это Карини. На то, что речь идет именно о стране указывает идеограмма KUR. Сам артефакт нашли в Патносе, на востоке Турции. Его диаметр 40 сантиметров. Кроме новой информации об экспансии, на щите есть сведения и о языковых особенностях Урарту. В стране адаптировали ассирийскую клинопись. Аргишти I (786 год до нашей эры по 764 год до нашей эры) был шестым известным царем Урарту и сделал его могущественным государством в постхеттской Малой Азии.Урартру возникло в IX веке до нашей эры, и перестало существовать в VI веке до нашей эры. Оно располагалось на Армянском нагорье, на территории современных Армении, части Турция, Ирана и Азербайджана.
https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
00:17 31.01.2023 (обновлено: 00:51 31.01.2023)
 
Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны

Щит урартского царя Аргишти I раскрыл название неизвестной страны

© Фото : Rezan Has Museum/Kadir Has UniversityБронзовый щит, принадлежавший урартскому царю Аргишти
Бронзовый щит, принадлежавший урартскому царю Аргишти - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : Rezan Has Museum/Kadir Has University
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ученые расшифровали надпись на бронзовом щите урартского царя Аргишти I и раскрыли название ранее неизвестной страны, пишет Arkeonews.
Это Карини. На то, что речь идет именно о стране указывает идеограмма KUR.
Сам артефакт нашли в Патносе, на востоке Турции. Его диаметр 40 сантиметров.
Кроме новой информации об экспансии, на щите есть сведения и о языковых особенностях Урарту. В стране адаптировали ассирийскую клинопись.
Аргишти I (786 год до нашей эры по 764 год до нашей эры) был шестым известным царем Урарту и сделал его могущественным государством в постхеттской Малой Азии.
Урартру возникло в IX веке до нашей эры, и перестало существовать в VI веке до нашей эры. Оно располагалось на Армянском нагорье, на территории современных Армении, части Турция, Ирана и Азербайджана.
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