https://ria.ru/20230131/archaeology-1848464202.html

Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны

Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны - РИА Новости, 31.01.2023

Щит урартского царя раскрыл название неизвестной страны

Ученые расшифровали надпись на бронзовом щите урартского царя Аргишти I и раскрыли название ранее неизвестной страны, пишет Arkeonews. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T00:17

2023-01-31T00:17

2023-01-31T00:51

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ученые расшифровали надпись на бронзовом щите урартского царя Аргишти I и раскрыли название ранее неизвестной страны, пишет Arkeonews. Это Карини. На то, что речь идет именно о стране указывает идеограмма KUR. Сам артефакт нашли в Патносе, на востоке Турции. Его диаметр 40 сантиметров. Кроме новой информации об экспансии, на щите есть сведения и о языковых особенностях Урарту. В стране адаптировали ассирийскую клинопись. Аргишти I (786 год до нашей эры по 764 год до нашей эры) был шестым известным царем Урарту и сделал его могущественным государством в постхеттской Малой Азии.Урартру возникло в IX веке до нашей эры, и перестало существовать в VI веке до нашей эры. Оно располагалось на Армянском нагорье, на территории современных Армении, части Турция, Ирана и Азербайджана.

https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология