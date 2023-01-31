https://ria.ru/20230131/archaeology-1848404918.html

Ученые раскрыли секрет светской львицы XVII века с золотой нитью во рту

Ученые раскрыли секрет светской львицы XVII века с золотой нитью во рту - РИА Новости, 31.01.2023

Ученые раскрыли секрет светской львицы XVII века с золотой нитью во рту

Через 400 лет после смерти французской светской львицы Анны д'Алегри ученые раскрыли ее секрет, пишет CBS News. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T04:04

2023-01-31T04:04

2023-01-31T10:31

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Через 400 лет после смерти французской светской львицы Анны д'Алегри ученые раскрыли ее секрет, пишет CBS News. Она носила во рту золотую проволоку не просто из-за кокетства, а чтобы ее зубы не выпали. У нее был пародонтит. Нить стягивала и удерживала вместе несколько зубов. Еще у д'Алегри был протез из слоновой кости — для тех времен редкость, обычно предпочитали изготавливать их из костей гиппопотама. По мнению современных ученых, такая изысканная стоматологическая работа только усугубляла проблемы Анны. В течение многих лет золотые проволоки постоянно затягивали и это еще больше вредило соседним зубам. Женщина испытывала не только физическую боль, но и моральную. В XVII веке аристократки подвергались большому стрессу из-за требований, предъявляемых к их внешности. Речь людей, потерявших зубы, считали развратной. А у д'Алегри и так были проблемы с репутацией. Она овдовела дважды, ее первый муж умер, когда ей был 21 год, и у нее на руках остался сын. Анна была гугеноткой и боролась против католиков в религиозных войнах во Франции в конце 1500-х годов. Ее сын в итоге принял католичество и умер в 20 лет. Анна скончалась от болезни в возрасте 54 лет в 1619 году. Ее останки нашли в 1988 году в ходе раскопок в замке Лаваль на северо-западе Франции.

https://ria.ru/20230125/mumiya-1847167483.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, франция