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Ученые раскрыли секрет светской львицы XVII века с золотой нитью во рту - РИА Новости, 31.01.2023
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Культура
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Ученые раскрыли секрет светской львицы XVII века с золотой нитью во рту
Ученые раскрыли секрет светской львицы XVII века с золотой нитью во рту - РИА Новости, 31.01.2023
Ученые раскрыли секрет светской львицы XVII века с золотой нитью во рту
Через 400 лет после смерти французской светской львицы Анны д'Алегри ученые раскрыли ее секрет, пишет CBS News. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T04:04
2023-01-31T10:31
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Через 400 лет после смерти французской светской львицы Анны д'Алегри ученые раскрыли ее секрет, пишет CBS News. Она носила во рту золотую проволоку не просто из-за кокетства, а чтобы ее зубы не выпали. У нее был пародонтит. Нить стягивала и удерживала вместе несколько зубов. Еще у д'Алегри был протез из слоновой кости — для тех времен редкость, обычно предпочитали изготавливать их из костей гиппопотама. По мнению современных ученых, такая изысканная стоматологическая работа только усугубляла проблемы Анны. В течение многих лет золотые проволоки постоянно затягивали и это еще больше вредило соседним зубам. Женщина испытывала не только физическую боль, но и моральную. В XVII веке аристократки подвергались большому стрессу из-за требований, предъявляемых к их внешности. Речь людей, потерявших зубы, считали развратной. А у д'Алегри и так были проблемы с репутацией. Она овдовела дважды, ее первый муж умер, когда ей был 21 год, и у нее на руках остался сын. Анна была гугеноткой и боролась против католиков в религиозных войнах во Франции в конце 1500-х годов. Ее сын в итоге принял католичество и умер в 20 лет. Анна скончалась от болезни в возрасте 54 лет в 1619 году. Ее останки нашли в 1988 году в ходе раскопок в замке Лаваль на северо-западе Франции.
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новости культуры, археология, франция
Культура, Новости культуры, Археология, Франция
04:04 31.01.2023 (обновлено: 10:31 31.01.2023)
 
Ученые раскрыли секрет светской львицы XVII века с золотой нитью во рту

Ученые выяснили, что дама XVII века носила золотую проволоку во рту из-за состояния зубов

© CC BY-NC-ND 4.0/Rozenn Colleter, Inrap/Laval, Mayenne, Pays de la LoireДеталь протеза центрального резца Анны д’Алегр, графини Лаваль, скелет которой был обнаружен в Лавале (Майенн) в 1988 году
Деталь протеза центрального резца Анны д’Алегр, графини Лаваль, скелет которой был обнаружен в Лавале (Майенн) в 1988 году
© CC BY-NC-ND 4.0/Rozenn Colleter, Inrap/Laval, Mayenne, Pays de la Loire
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Через 400 лет после смерти французской светской львицы Анны д'Алегри ученые раскрыли ее секрет, пишет CBS News.
Она носила во рту золотую проволоку не просто из-за кокетства, а чтобы ее зубы не выпали. У нее был пародонтит. Нить стягивала и удерживала вместе несколько зубов. Еще у д'Алегри был протез из слоновой кости — для тех времен редкость, обычно предпочитали изготавливать их из костей гиппопотама.
По мнению современных ученых, такая изысканная стоматологическая работа только усугубляла проблемы Анны. В течение многих лет золотые проволоки постоянно затягивали и это еще больше вредило соседним зубам.
Женщина испытывала не только физическую боль, но и моральную. В XVII веке аристократки подвергались большому стрессу из-за требований, предъявляемых к их внешности. Речь людей, потерявших зубы, считали развратной. А у д'Алегри и так были проблемы с репутацией.
Она овдовела дважды, ее первый муж умер, когда ей был 21 год, и у нее на руках остался сын. Анна была гугеноткой и боролась против католиков в религиозных войнах во Франции в конце 1500-х годов. Ее сын в итоге принял католичество и умер в 20 лет. Анна скончалась от болезни в возрасте 54 лет в 1619 году. Ее останки нашли в 1988 году в ходе раскопок в замке Лаваль на северо-западе Франции.
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