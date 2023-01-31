https://ria.ru/20230131/archaeology-1848377059.html
Японские археологи нашли гигантский меч
Японские археологи нашли гигантский меч - РИА Новости, 31.01.2023
Японские археологи нашли гигантский меч
Японские археологи обнаружили в кургане Томио Маруяма железный меч "дако" длиной 2,3 метра, пишет Heritage Daily. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T06:01
2023-01-31T06:01
2023-01-31T11:14
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Японские археологи обнаружили в кургане Томио Маруяма железный меч "дако" длиной 2,3 метра, пишет Heritage Daily. Клинок "дако" получил название благодаря волнистой змеевидной форме. В качестве погребального инвентаря в Японии нашли уже более 80 подобных изделий. Но этот меч оказался самым длинным из сохранившихся целиком. Ученые предполагают, что меч вряд ли использовался в бою, — скорее всего, у него было церемониальное предназначение. "Зеркало и щиты считаются инструментами для защиты умерших от злых духов", — уточняется в публикации на сайте Arkeonews. Возможно, клинок специально увеличили, чтобы возросла его сила. Было в усыпальнице и бронзовое зеркало. Оно тоже необычное — в форме щита (чаще находят округлые зеркала). В длину оно 64 сантиметра, в ширину не более 31 сантиметра, а весит 5,7 килограмма.Курган Томио Маруяма датируется IV веком и относится к периоду Кофун (300-710 года нашей эры). Кто был в нем захоронен, еще предстоит выяснить. Археологи пока не вскрыли гроб, но так как признаков разграбления нет, они надеются, что смогут многое узнать.
https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, япония, археология
Культура, Новости культуры, Япония, Археология
06:01 31.01.2023 (обновлено: 11:14 31.01.2023)
Японские археологи нашли гигантский меч
В кургане Томио Маруяма в Японии археологи нашли 2,3 метровый меч "дако"
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Японские археологи обнаружили в кургане Томио Маруяма железный меч "дако" длиной 2,3 метра, пишет Heritage Daily
.
Клинок "дако" получил название благодаря волнистой змеевидной форме. В качестве погребального инвентаря в Японии нашли уже более 80 подобных изделий. Но этот меч оказался самым длинным из сохранившихся целиком.
Ученые предполагают, что меч вряд ли использовался в бою, — скорее всего, у него было церемониальное предназначение.
"Зеркало и щиты считаются инструментами для защиты умерших от злых духов", — уточняется в публикации на сайте Arkeonews
. Возможно, клинок специально увеличили, чтобы возросла его сила.
Было в усыпальнице и бронзовое зеркало. Оно тоже необычное — в форме щита (чаще находят округлые зеркала). В длину оно 64 сантиметра, в ширину не более 31 сантиметра, а весит 5,7 килограмма.
Курган Томио Маруяма датируется IV веком и относится к периоду Кофун (300-710 года нашей эры). Кто был в нем захоронен, еще предстоит выяснить. Археологи пока не вскрыли гроб, но так как признаков разграбления нет, они надеются, что смогут многое узнать.