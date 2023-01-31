https://ria.ru/20230131/archaeology-1848377059.html

Японские археологи нашли гигантский меч

Японские археологи нашли гигантский меч - РИА Новости, 31.01.2023

Японские археологи нашли гигантский меч

Японские археологи обнаружили в кургане Томио Маруяма железный меч "дако" длиной 2,3 метра, пишет Heritage Daily. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T06:01

2023-01-31T06:01

2023-01-31T11:14

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Японские археологи обнаружили в кургане Томио Маруяма железный меч "дако" длиной 2,3 метра, пишет Heritage Daily. Клинок "дако" получил название благодаря волнистой змеевидной форме. В качестве погребального инвентаря в Японии нашли уже более 80 подобных изделий. Но этот меч оказался самым длинным из сохранившихся целиком. Ученые предполагают, что меч вряд ли использовался в бою, — скорее всего, у него было церемониальное предназначение. "Зеркало и щиты считаются инструментами для защиты умерших от злых духов", — уточняется в публикации на сайте Arkeonews. Возможно, клинок специально увеличили, чтобы возросла его сила. Было в усыпальнице и бронзовое зеркало. Оно тоже необычное — в форме щита (чаще находят округлые зеркала). В длину оно 64 сантиметра, в ширину не более 31 сантиметра, а весит 5,7 килограмма.Курган Томио Маруяма датируется IV веком и относится к периоду Кофун (300-710 года нашей эры). Кто был в нем захоронен, еще предстоит выяснить. Археологи пока не вскрыли гроб, но так как признаков разграбления нет, они надеются, что смогут многое узнать.

https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, япония, археология