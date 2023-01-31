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ЦБ оценил объем заблокированных за границей активов российских инвесторов
ЦБ оценил объем заблокированных за границей активов российских инвесторов - РИА Новости, 31.01.2023
ЦБ оценил объем заблокированных за границей активов российских инвесторов
Объем заблокированных за рубежом активов, принадлежащих инвесторам из России, на 30 ноября оценивается в 5,7 триллиона рублей, сообщила директор департамента... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:40
2023-01-31T10:40
2023-01-31T13:16
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Объем заблокированных за рубежом активов, принадлежащих инвесторам из России, на 30 ноября оценивается в 5,7 триллиона рублей, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".Шишлянникова пояснила, что именно это российские власти приняли во внимание, когда принимали решение запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги.Большая часть решений с заблокированными активами лежит вне российской юрисдикции, но в некоторых случаях власти смогли предложить выход из ситуации. Например, разрешили прямые выплаты российским инвесторам дохода по квазироссийским ценным бумагам, размещенным на иностранных рынках.Российские компании получили возможность выпускать замещающие облигации.Остальные активы — это иностранные ценные бумаги, уточнила Шишлянникова. Банк России прорабатывает дальнейшие действия для разблокировки.Иностранные государства после начала специальной военной операции на Украине начали блокировку российских активов и резервов. По оценкам Еврокомиссии, Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка и 19 миллиардов частных средств. В апреле 2022 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о подготовке судебных исков по оспариванию заморозки международных резервов России.
https://realty.ria.ru/20230130/ipoteka-1848492764.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
10:40 31.01.2023 (обновлено: 13:16 31.01.2023)
ЦБ оценил объем заблокированных за границей активов российских инвесторов
ЦБ: за границей заблокировали активы российских инвесторов на 5,7 триллиона рублей
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Объем заблокированных за рубежом активов, принадлежащих инвесторам из России, на 30 ноября оценивается в 5,7 триллиона рублей, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".
"Из них чуть больше 20 процентов — это активы, которые принадлежат розничным инвесторам", — уточнила она.
Шишлянникова пояснила, что именно это российские власти приняли во внимание, когда принимали решение запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги.
Большая часть решений с заблокированными активами лежит вне российской юрисдикции, но в некоторых случаях власти смогли предложить выход из ситуации. Например, разрешили прямые выплаты российским инвесторам дохода по квазироссийским ценным бумагам, размещенным на иностранных рынках.
Российские компании получили возможность выпускать замещающие облигации.
"Если все еврооблигации с российскими корнями будут замещены, то, например, для розничных инвесторов — это позволит более 50 процентов своих активов <...> из-под блокировки вывести и начать ими распоряжаться", — пояснила глава департамента ЦБ.
Остальные активы — это иностранные ценные бумаги, уточнила Шишлянникова. Банк России прорабатывает дальнейшие действия для разблокировки.
"Мы видим, что финансовые организации активно включились в работу по подаче индивидуальных разрешений для разблокировки клиентских активов в (депозитариях. — Прим. ред.) Euroclear и Clearstream", — заключила она.
Иностранные государства после начала специальной военной операции на Украине
начали блокировку российских активов и резервов. По оценкам Еврокомиссии
, Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка и 19 миллиардов частных средств. В апреле 2022 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина
сообщила о подготовке судебных исков по оспариванию заморозки международных резервов России.