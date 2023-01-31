https://ria.ru/20230131/aktivy-1848592825.html

ЦБ оценил объем заблокированных за границей активов российских инвесторов

ЦБ оценил объем заблокированных за границей активов российских инвесторов - РИА Новости, 31.01.2023

ЦБ оценил объем заблокированных за границей активов российских инвесторов

Объем заблокированных за рубежом активов, принадлежащих инвесторам из России, на 30 ноября оценивается в 5,7 триллиона рублей, сообщила директор департамента... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:40

2023-01-31T10:40

2023-01-31T13:16

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Объем заблокированных за рубежом активов, принадлежащих инвесторам из России, на 30 ноября оценивается в 5,7 триллиона рублей, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".Шишлянникова пояснила, что именно это российские власти приняли во внимание, когда принимали решение запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги.Большая часть решений с заблокированными активами лежит вне российской юрисдикции, но в некоторых случаях власти смогли предложить выход из ситуации. Например, разрешили прямые выплаты российским инвесторам дохода по квазироссийским ценным бумагам, размещенным на иностранных рынках.Российские компании получили возможность выпускать замещающие облигации.Остальные активы — это иностранные ценные бумаги, уточнила Шишлянникова. Банк России прорабатывает дальнейшие действия для разблокировки.Иностранные государства после начала специальной военной операции на Украине начали блокировку российских активов и резервов. По оценкам Еврокомиссии, Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка и 19 миллиардов частных средств. В апреле 2022 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о подготовке судебных исков по оспариванию заморозки международных резервов России.

https://realty.ria.ru/20230130/ipoteka-1848492764.html

https://ria.ru/20230128/banki-1848066232.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия