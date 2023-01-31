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В Кремле отметили агрессивный настрой Польши и Прибалтики - РИА Новости, 31.01.2023
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В Кремле отметили агрессивный настрой Польши и Прибалтики
В Кремле отметили агрессивный настрой Польши и Прибалтики - РИА Новости, 31.01.2023
В Кремле отметили агрессивный настрой Польши и Прибалтики
В Кремле отмечают агрессивный настрой Прибалтики и Польши: они готовы делать все для роста конфронтации, мало думая о последствиях, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:56
2023-01-31T12:56
прибалтика
польша
цены на нефть
дмитрий песков
россия
гитанас науседа
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Кремле отмечают агрессивный настрой Прибалтики и Польши: они готовы делать все для роста конфронтации, мало думая о последствиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны "переступить красную линию" и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты."Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши. Они, очевидно, готовы делать всё, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях. Конечно, весьма печально, что в этих условиях, скажем так, руководители крупных европейских стран, которые являются двигателем всех европейских процессов, к сожалению, не выполняют такую балансирующую роль и таких вот представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют", - сказал Песков журналистам."Что касается потенциального продолжения роста степени вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте, это очевидно. Рост происходит. Мы это учитываем. Еще раз повторяем: это не поможет изменить ход событий", - добавил Песков.
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прибалтика, польша, цены на нефть, дмитрий песков, россия, гитанас науседа
Прибалтика, Польша, Цены на нефть, Дмитрий Песков, Россия, Гитанас Науседа
12:56 31.01.2023
 
В Кремле отметили агрессивный настрой Польши и Прибалтики

Песков заявил, что Польша и Прибалтика готовы делать все для роста конфронтации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Кремле отмечают агрессивный настрой Прибалтики и Польши: они готовы делать все для роста конфронтации, мало думая о последствиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны "переступить красную линию" и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты.
"Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши. Они, очевидно, готовы делать всё, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях. Конечно, весьма печально, что в этих условиях, скажем так, руководители крупных европейских стран, которые являются двигателем всех европейских процессов, к сожалению, не выполняют такую балансирующую роль и таких вот представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют", - сказал Песков журналистам.
"Что касается потенциального продолжения роста степени вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте, это очевидно. Рост происходит. Мы это учитываем. Еще раз повторяем: это не поможет изменить ход событий", - добавил Песков.
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ПрибалтикаПольшаЦены на нефтьДмитрий ПесковРоссияГитанас Науседа
 
 
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