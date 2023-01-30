https://ria.ru/20230130/zhertvy-1848354963.html
В ДНР с начала эскалации погибли более 4400 мирных жителей
В ДНР с начала эскалации погибли более 4400 мирных жителей - РИА Новости, 30.01.2023
В ДНР с начала эскалации погибли более 4400 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4 422 мирных жителя, в том числе 132 ребенка, сообщило в понедельник представительство ДНР в РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:58
2023-01-30T11:58
2023-01-30T12:11
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4 422 мирных жителя, в том числе 132 ребенка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "За 347 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 649 гражданских лиц, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3 773 гражданских лица, в том числе 106 детей. Всего - 4 422, в том числе детей - 132", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. По данным ведомства, за этот период пострадали 4 тысячи 54 мирных жителя, в том числе 253 ребенка. За указанный период ведомство зафиксировало более 15,1 тысячи фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 14,7 тысячи, при этом выпущено 97,6 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 199 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО "Ураган" и 12 811 ракет РСЗО (122 миллиметра), а также 20 292 снаряда калибром 155 миллиметров. По данным ДНР, повреждения получили 9 669 жилых домостроений, 2 363 объекта гражданской инфраструктуры и 1 202 транспортных средства.
https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848274009.html
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Представитель ДНР в СЦКК о десятках сотен доказательств военных преступлений ВСУ
Представитель ДНР в СЦКК о десятках сотен доказательств военных преступлений ВСУ
2023-01-30T11:58
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
11:58 30.01.2023 (обновлено: 12:11 30.01.2023)
В ДНР с начала эскалации погибли более 4400 мирных жителей
СЦКК: в ДНР с начала эскалации погибли 4422 мирных жителя, в том числе 132 ребенка
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости.
В Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4 422 мирных жителя, в том числе 132 ребенка, сообщило
в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За 347 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 649 гражданских лиц, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3 773 гражданских лица, в том числе 106 детей. Всего - 4 422, в том числе детей - 132", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
По данным ведомства, за этот период пострадали 4 тысячи 54 мирных жителя, в том числе 253 ребенка.
За указанный период ведомство зафиксировало более 15,1 тысячи фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 14,7 тысячи, при этом выпущено 97,6 тысячи боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 199 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО "Ураган" и 12 811 ракет РСЗО (122 миллиметра), а также 20 292 снаряда калибром 155 миллиметров.
По данным ДНР, повреждения получили 9 669 жилых домостроений, 2 363 объекта гражданской инфраструктуры и 1 202 транспортных средства.