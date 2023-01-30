https://ria.ru/20230130/zemletryasenie-1848436371.html
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 1167
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 1167 - РИА Новости, 30.01.2023
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 1167
Число пострадавших в землетрясении, произошедшем в субботу вечером в северо-западной провинции Ирана Западный Азербайджан, выросло до 1167 человек, заявил... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:11
2023-01-30T15:11
2023-01-30T15:11
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Число пострадавших в землетрясении, произошедшем в субботу вечером в северо-западной провинции Ирана Западный Азербайджан, выросло до 1167 человек, заявил губернатора провинции Мохаммад Садек Мотамадиян. Ранее сообщалось о 1075 пострадавших. "К настоящему моменту в результате землетрясения в районе города Хой пострадали 1167 человек", - приводит агентство ISNA слова Мотамадияна. В субботу вечером в иранской провинции Западный Азербайджан, в районе города Хой, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, унесшее жизни как минимум трех человек. После происшествия было зафиксировано также более 25 повторных толчков, самый мощный из них был магнитудой 4,5 балла. В провинции развернули как минимум 17 лагерей временного размещения.
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в мире, иран
Число пострадавших при землетрясении в Иране выросло до 1167
Число пострадавших при землетрясении на северо-западе Ирана выросло до 1167 человек
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости.
Число пострадавших в землетрясении, произошедшем в субботу вечером в северо-западной провинции Ирана Западный Азербайджан, выросло до 1167 человек, заявил
губернатора провинции Мохаммад Садек Мотамадиян.
Ранее сообщалось о 1075 пострадавших.
"К настоящему моменту в результате землетрясения в районе города Хой пострадали 1167 человек", - приводит агентство ISNA слова Мотамадияна.
В субботу вечером в иранской провинции Западный Азербайджан, в районе города Хой, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, унесшее жизни как минимум трех человек. После происшествия было зафиксировано также более 25 повторных толчков, самый мощный из них был магнитудой 4,5 балла. В провинции развернули как минимум 17 лагерей временного размещения.