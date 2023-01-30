https://ria.ru/20230130/zemletryasenie-1848294334.html

В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 6,1

В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 30.01.2023

В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T04:45

2023-01-30T04:45

2023-01-30T04:45

в мире

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

аксу

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ПЕКИН, 30 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. Подземный толчок был зафиксирован в 7.49 (2.49 мск) в уезде Шахьяр округа Аксу. Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров. Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.

https://ria.ru/20230129/iran-1848211369.html

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

аксу

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2023

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в мире, китай, синьцзян-уйгурский автономный район, аксу