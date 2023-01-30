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В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 6,1
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 30.01.2023
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T04:45
2023-01-30T04:45
2023-01-30T04:45
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синьцзян-уйгурский автономный район
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ПЕКИН, 30 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. Подземный толчок был зафиксирован в 7.49 (2.49 мск) в уезде Шахьяр округа Аксу. Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров. Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.
https://ria.ru/20230129/iran-1848211369.html
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в мире, китай, синьцзян-уйгурский автономный район, аксу
В мире, Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Аксу
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Синьцзяне на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,1