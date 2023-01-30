13:19 30.01.2023 (обновлено: 13:48 30.01.2023)
Слова Зеленского о Путине привели в ярость пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили Зеленского за нежелание разговаривать с Владимиром Путиным
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление Владимира Зеленского в интервью Sky News о незаинтересованности в переговорах с президентом России.
"Это значит, что у НАТО нет интереса к миру", — написал один из комментаторов.
"Это значит, что у НАТО нет интереса к миру", — написал один из комментаторов.
"Он думает, что может принимать решения, но единственный человек, который может решать от имени Украины — это Байден", — отметил другой.
"Может, пора перестать давать ему денег, тогда он заговорит совсем по-другому", — предположил третий.
"Конечно, пока Запад кормит его с ложечки, он не захочет мирных переговоров", —поделился мнением еще один пользователь.
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"У него была масса возможностей для переговоров, но ему все время мешает Запад", —подытожили читатели.
Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
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