Рейтинг@Mail.ru
Слова Зеленского о Путине привели в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848387506.html
Слова Зеленского о Путине привели в ярость пользователей Сети
Слова Зеленского о Путине привели в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 30.01.2023
Слова Зеленского о Путине привели в ярость пользователей Сети
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление Владимира Зеленского в интервью Sky News о незаинтересованности в переговорах с президентом России."Это значит, РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:19
2023-01-30T13:48
в мире
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175320_0:132:2836:1727_1920x0_80_0_0_1cafe3324eb8c46afec3a5e596019abc.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление Владимира Зеленского в интервью Sky News о незаинтересованности в переговорах с президентом России."Это значит, что у НАТО нет интереса к миру", — написал один из комментаторов. "Он думает, что может принимать решения, но единственный человек, который может решать от имени Украины — это Байден", — отметил другой."Может, пора перестать давать ему денег, тогда он заговорит совсем по-другому", — предположил третий. "Конечно, пока Запад кормит его с ложечки, он не захочет мирных переговоров", —поделился мнением еще один пользователь. "У него была масса возможностей для переговоров, но ему все время мешает Запад", —подытожили читатели. Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848218210.html
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html
https://ria.ru/20230124/porazhenie-1846956981.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175320_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_0289e8d9ae315edd8788550c11901f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сша
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, НАТО, США
13:19 30.01.2023 (обновлено: 13:48 30.01.2023)
 
Слова Зеленского о Путине привели в ярость пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили Зеленского за нежелание разговаривать с Владимиром Путиным

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление Владимира Зеленского в интервью Sky News о незаинтересованности в переговорах с президентом России.

"Это значит, что у НАТО нет интереса к миру", — написал один из комментаторов.
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 14:28
СМИ: на Западе считают, что в ситуации на Украине время на стороне России
"Он думает, что может принимать решения, но единственный человек, который может решать от имени Украины — это Байден", — отметил другой.
"Может, пора перестать давать ему денег, тогда он заговорит совсем по-другому", — предположил третий.
"Конечно, пока Запад кормит его с ложечки, он не захочет мирных переговоров", —поделился мнением еще один пользователь.
Молдавские военные принимают участие в совместных учениях Rapid Trident — 2014 на территории Львовской области, Украина - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00
Вторая Украина. НАТО открыла новый фронт против России
"У него была масса возможностей для переговоров, но ему все время мешает Запад", —подытожили читатели.
Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 01:38
В Китае объяснили, почему Украина не выстоит против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала