https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848387506.html

Слова Зеленского о Путине привели в ярость пользователей Сети

Слова Зеленского о Путине привели в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 30.01.2023

Слова Зеленского о Путине привели в ярость пользователей Сети

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление Владимира Зеленского в интервью Sky News о незаинтересованности в переговорах с президентом России."Это значит, РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:19

2023-01-30T13:19

2023-01-30T13:48

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление Владимира Зеленского в интервью Sky News о незаинтересованности в переговорах с президентом России."Это значит, что у НАТО нет интереса к миру", — написал один из комментаторов. "Он думает, что может принимать решения, но единственный человек, который может решать от имени Украины — это Байден", — отметил другой."Может, пора перестать давать ему денег, тогда он заговорит совсем по-другому", — предположил третий. "Конечно, пока Запад кормит его с ложечки, он не захочет мирных переговоров", —поделился мнением еще один пользователь. "У него была масса возможностей для переговоров, но ему все время мешает Запад", —подытожили читатели. Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848218210.html

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

https://ria.ru/20230124/porazhenie-1846956981.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сша