https://ria.ru/20230130/zaytsevo-1848457454.html
Украинские войска выпустили по Зайцево три снаряда
Украинские войска выпустили по Зайцево три снаряда - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские войска выпустили по Зайцево три снаряда
Украинские войска выпустили по Зайцево в ДНР три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:11
2023-01-30T16:11
2023-01-30T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево в ДНР три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Зайцево три снаряда
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Зайцево три снаряда