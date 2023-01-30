Шмыгаль поручил обновить систему контроля закупок для армии
Премьер Украины Шмыгаль поручил обновить систему контроля закупок для армии
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил в понедельник разработать обновленную систему по контролю за осуществлением закупок для украинских войск.
На прошлой неделе депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что Верховная рада после скандала в СМИ усилит контроль над закупками в министерстве обороны Украины.
"Провели совещание с минобороны, минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР (государственным бюро расследований – ред.) по закупкам министерства обороны. Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары", - написал в своем Telegram-канале Шмыгаль.
Он добавил, для реализации этой задачи будет сформирована рабочая группа во главе с министром экономики Юлией Свириденко, которая рассмотрит вопрос о создании в украинской площадке электронных публичных и государственных закупок Prozorro отдельного раздела для военных закупок.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что "сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение".
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Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь объяснил завышенные цены на продукты питания для украинских войск, из-за которых разгорелся большой скандал, "технической ошибкой".
После скандала с закупками в минобороны Украины в отставку с должности замглавы ведомства подал Вячеслав Шаповалов. Кроме того, уволен с должности глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.