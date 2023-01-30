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Шмыгаль поручил обновить систему контроля закупок для армии - РИА Новости, 30.01.2023
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Шмыгаль поручил обновить систему контроля закупок для армии
Шмыгаль поручил обновить систему контроля закупок для армии - РИА Новости, 30.01.2023
Шмыгаль поручил обновить систему контроля закупок для армии
Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил в понедельник разработать обновленную систему по контролю за осуществлением закупок для украинских войск. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:02
2023-01-30T20:02
в мире
украина
киев
черниговская область
денис шмыгаль
богдан хмельницкий
верховная рада украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил в понедельник разработать обновленную систему по контролю за осуществлением закупок для украинских войск. На прошлой неделе депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что Верховная рада после скандала в СМИ усилит контроль над закупками в министерстве обороны Украины. "Провели совещание с минобороны, минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР (государственным бюро расследований – ред.) по закупкам министерства обороны. Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары", - написал в своем Telegram-канале Шмыгаль. Он добавил, для реализации этой задачи будет сформирована рабочая группа во главе с министром экономики Юлией Свириденко, которая рассмотрит вопрос о создании в украинской площадке электронных публичных и государственных закупок Prozorro отдельного раздела для военных закупок. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что "сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь объяснил завышенные цены на продукты питания для украинских войск, из-за которых разгорелся большой скандал, "технической ошибкой". После скандала с закупками в минобороны Украины в отставку с должности замглавы ведомства подал Вячеслав Шаповалов. Кроме того, уволен с должности глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.
https://ria.ru/20230130/pomosch-1848459224.html
https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848198830.html
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в мире, украина, киев, черниговская область, денис шмыгаль, богдан хмельницкий, верховная рада украины, служба безопасности украины, алексей резников
В мире, Украина, Киев, Черниговская область, Денис Шмыгаль, Богдан Хмельницкий, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Алексей Резников
20:02 30.01.2023
 
Шмыгаль поручил обновить систему контроля закупок для армии

Премьер Украины Шмыгаль поручил обновить систему контроля закупок для армии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил в понедельник разработать обновленную систему по контролю за осуществлением закупок для украинских войск.
На прошлой неделе депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что Верховная рада после скандала в СМИ усилит контроль над закупками в министерстве обороны Украины.
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"Провели совещание с минобороны, минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР (государственным бюро расследований – ред.) по закупкам министерства обороны. Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары", - написал в своем Telegram-канале Шмыгаль.
Он добавил, для реализации этой задачи будет сформирована рабочая группа во главе с министром экономики Юлией Свириденко, которая рассмотрит вопрос о создании в украинской площадке электронных публичных и государственных закупок Prozorro отдельного раздела для военных закупок.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что "сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение".
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Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь объяснил завышенные цены на продукты питания для украинских войск, из-за которых разгорелся большой скандал, "технической ошибкой".
После скандала с закупками в минобороны Украины в отставку с должности замглавы ведомства подал Вячеслав Шаповалов. Кроме того, уволен с должности глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.
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В миреУкраинаКиевЧерниговская областьДенис ШмыгальБогдан ХмельницкийВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныАлексей Резников
 
 
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