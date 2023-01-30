https://ria.ru/20230130/zakupki-1848522659.html

Шмыгаль поручил обновить систему контроля закупок для армии

Шмыгаль поручил обновить систему контроля закупок для армии - РИА Новости, 30.01.2023

Шмыгаль поручил обновить систему контроля закупок для армии

Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил в понедельник разработать обновленную систему по контролю за осуществлением закупок для украинских войск. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T20:02

2023-01-30T20:02

2023-01-30T20:02

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил в понедельник разработать обновленную систему по контролю за осуществлением закупок для украинских войск. На прошлой неделе депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что Верховная рада после скандала в СМИ усилит контроль над закупками в министерстве обороны Украины. "Провели совещание с минобороны, минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР (государственным бюро расследований – ред.) по закупкам министерства обороны. Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары", - написал в своем Telegram-канале Шмыгаль. Он добавил, для реализации этой задачи будет сформирована рабочая группа во главе с министром экономики Юлией Свириденко, которая рассмотрит вопрос о создании в украинской площадке электронных публичных и государственных закупок Prozorro отдельного раздела для военных закупок. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что "сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь объяснил завышенные цены на продукты питания для украинских войск, из-за которых разгорелся большой скандал, "технической ошибкой". После скандала с закупками в минобороны Украины в отставку с должности замглавы ведомства подал Вячеслав Шаповалов. Кроме того, уволен с должности глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.

https://ria.ru/20230130/pomosch-1848459224.html

https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848198830.html

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

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в мире, украина, киев, черниговская область, денис шмыгаль, богдан хмельницкий, верховная рада украины, служба безопасности украины, алексей резников