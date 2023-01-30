https://ria.ru/20230130/yaponiya-1848376330.html

В МИД призвали Японию лучше помнить уроки прошлого

В МИД призвали Японию лучше помнить уроки прошлого - РИА Новости, 30.01.2023

В МИД призвали Японию лучше помнить уроки прошлого

В МИД РФ призвали Японию лучше помнить уроки прошлого в связи с политикой милитаризма, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:52

2023-01-30T12:52

2023-01-30T12:52

в мире

россия

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В МИД РФ призвали Японию лучше помнить уроки прошлого в связи с политикой милитаризма, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ. Ранее в МИД РФ заявили, что военно-стратегические замыслы альянса Японии и США, направленные против России и Китая, могут усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Ранее правительство Японии одобрило три документа - это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны; "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В них, в частности, предусмотрено повышение оборонных расходов Японии до 43 триллионов иен (более 300 миллиардов долларов) за пять лет, а оборонного бюджета к 2027 году – до 2% ВВП.

https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844741676.html

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япония

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)