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В МИД призвали Японию лучше помнить уроки прошлого - РИА Новости, 30.01.2023
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В МИД призвали Японию лучше помнить уроки прошлого
В МИД призвали Японию лучше помнить уроки прошлого - РИА Новости, 30.01.2023
В МИД призвали Японию лучше помнить уроки прошлого
В МИД РФ призвали Японию лучше помнить уроки прошлого в связи с политикой милитаризма, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:52
2023-01-30T12:52
в мире
россия
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В МИД РФ призвали Японию лучше помнить уроки прошлого в связи с политикой милитаризма, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ. Ранее в МИД РФ заявили, что военно-стратегические замыслы альянса Японии и США, направленные против России и Китая, могут усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Ранее правительство Японии одобрило три документа - это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны; "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В них, в частности, предусмотрено повышение оборонных расходов Японии до 43 триллионов иен (более 300 миллиардов долларов) за пять лет, а оборонного бюджета к 2027 году – до 2% ВВП.
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в мире, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Япония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:52 30.01.2023
 
В МИД призвали Японию лучше помнить уроки прошлого

В российском МИД призвали Японию лучше помнить уроки прошлого из-за политики милитаризма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В МИД РФ призвали Японию лучше помнить уроки прошлого в связи с политикой милитаризма, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.
Ранее в МИД РФ заявили, что военно-стратегические замыслы альянса Японии и США, направленные против России и Китая, могут усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
"В связи с этим указываем японской стороне на необходимость в полной мере помнить уроки прошлого. Токио хорошо известно, к чему приводит политика милитаризма", - говорится в сообщении.
Ранее правительство Японии одобрило три документа - это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны; "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В них, в частности, предусмотрено повышение оборонных расходов Японии до 43 триллионов иен (более 300 миллиардов долларов) за пять лет, а оборонного бюджета к 2027 году – до 2% ВВП.
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