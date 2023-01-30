В МИД призвали Японию лучше помнить уроки прошлого
В российском МИД призвали Японию лучше помнить уроки прошлого из-за политики милитаризма
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В МИД РФ призвали Японию лучше помнить уроки прошлого в связи с политикой милитаризма, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.
Ранее в МИД РФ заявили, что военно-стратегические замыслы альянса Японии и США, направленные против России и Китая, могут усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
"В связи с этим указываем японской стороне на необходимость в полной мере помнить уроки прошлого. Токио хорошо известно, к чему приводит политика милитаризма", - говорится в сообщении.
Ранее правительство Японии одобрило три документа - это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны; "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В них, в частности, предусмотрено повышение оборонных расходов Японии до 43 триллионов иен (более 300 миллиардов долларов) за пять лет, а оборонного бюджета к 2027 году – до 2% ВВП.