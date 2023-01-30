https://ria.ru/20230130/yaponiya-1848319874.html

В Японии раскритиковали российские меры по промыслу около Курил

В Японии раскритиковали российские меры по промыслу около Курил - РИА Новости, 30.01.2023

В Японии раскритиковали российские меры по промыслу около Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно назвал неприемлемыми принятые Россией меры в связи с промыслом около четырех островов Южных Курил,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:48

2023-01-30T09:48

2023-01-30T11:00

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хирокадзу мацуно

фумио кисида

курильские острова

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ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно назвал неприемлемыми принятые Россией меры в связи с промыслом около четырех островов Южных Курил, или, как их принято называть в Японии, "северных территорий". "Российский МИД сообщил 19 января, что в настоящее время не может согласовать сроки проведения межправительственных консультаций на основе соглашения о промысле в районе северных территорий, которые проводятся раз в год. Меры, принятые Россией, неприемлемы. Правительство Японии настаивает, чтобы как можно скорее Россия согласилась на проведение межправительственных консультаций с тем, чтобы можно было начать промысел 2023 года", — сказал Мацуно в ходе пресс-конференции в понедельник. Ранее депутат от Либерально-демократической партии Такако Судзуки назвала вопрос промысла в районе Курил "вопросом жизни и смерти для японских рыбаков". Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура, отвечая на ее вопрос о том, будет ли оказана рыбакам помощь государства, отметил, что "рыбный промысел по Соглашению о рыбном промысле в районе северных территорий является очень важным для экономики региона, а также для Японии". Как ранее МИД России сообщил РИА Новости, российское дипломатическое ведомство проинформировало Токио, что в условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов. В министерстве указали, что с началом спецоперации на Украине "российско-японские отношения стали стремительно деградировать", а администрация Фумио Кисиды "в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций". Там заметили, что японская сторона порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы западных союзников." В ведомстве добавили, что Япония отменила для России режим наиболее благоприятствуемой нации, зафиксированный в двустороннем Торговом договоре 1957 года, а также выслала группу российских дипломатов. МИД также отметил, что предпринятые Японией антироссийские меры "со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства", в связи с чем российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности. Ведомство отметило, что для возвращения к нормальному диалогу Японии следует стремиться к выправлению двусторонних отношений. Соглашение между правительством России правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства, указали в министерстве.

https://ria.ru/20230129/yaponiya-1848163459.html

https://ria.ru/20230129/yaponiya-1848163307.html

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847836834.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, токио, хирокадзу мацуно, фумио кисида, курильские острова