https://ria.ru/20230130/vykhodnye-1848327069.html

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале - РИА Новости, 30.01.2023

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале

В феврале россиян ждут длинные выходные, напомнили в пресс-службе Роструда. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:32

2023-01-30T10:32

2023-01-30T11:24

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569381117_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_4aaa4f5a5adfe2efc02857ab9f1afc52.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В феврале россиян ждут длинные выходные, напомнили в пресс-службе Роструда. Как уточнили в ведомстве, поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, — предпраздничный, то его продолжительность сокращается на один час.Дополнительный выходной день перенесли с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.При шестидневной рабочей неделе, суббота, 25 февраля, является рабочим днем.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия