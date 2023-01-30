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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале - РИА Новости, 30.01.2023
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале
В феврале россиян ждут длинные выходные, напомнили в пресс-службе Роструда. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:32
2023-01-30T10:32
2023-01-30T11:24
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В феврале россиян ждут длинные выходные, напомнили в пресс-службе Роструда. Как уточнили в ведомстве, поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, — предпраздничный, то его продолжительность сокращается на один час.Дополнительный выходной день перенесли с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.При шестидневной рабочей неделе, суббота, 25 февраля, является рабочим днем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия
Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Россия
10:32 30.01.2023 (обновлено: 11:24 30.01.2023)
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале
Роструд: короткая рабочая неделя и длинные выходные ждут россиян в конце февраля
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
В феврале россиян ждут длинные выходные, напомнили
в пресс-службе Роструда.
"В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 20 по 22 февраля", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, — предпраздничный, то его продолжительность сокращается на один час.
Дополнительный выходной день перенесли с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.
При шестидневной рабочей неделе, суббота, 25 февраля, является рабочим днем.