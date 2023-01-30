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Еще 50 выделенных полос появится в Подмосковье в 2023 году
Еще 50 выделенных полос появится в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2023
Еще 50 выделенных полос появится в Подмосковье в 2023 году
В Подмосковье в этом году появится еще 50 выделенных полос для автобусов и маршруток. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:13
2023-01-30T20:13
2023-01-30T20:13
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Подмосковье в этом году появится еще 50 выделенных полос для автобусов и маршруток. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, сообщил телеканал "360"."К нам в комитет и депутатам поступают отзывы и предложения от наших жителей с тем, где еще нужны выделенки. Все пожелания мы отрабатываем с профильным министерством", – рассказал Гаджиев.В прошлом году в Московской области число полос составило 102. При этом 12 из них сократили время в пути по меньшей мере на 75%. Наилучшими показателями отметилась полоса на Новом шоссе в Ленинском округе. Благодаря ей теперь пассажиры тратят на дорогу всего четыре минуты вместо 30.
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