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Еще 50 выделенных полос появится в Подмосковье в 2023 году

Еще 50 выделенных полос появится в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2023

Еще 50 выделенных полос появится в Подмосковье в 2023 году

В Подмосковье в этом году появится еще 50 выделенных полос для автобусов и маршруток. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T20:13

2023-01-30T20:13

2023-01-30T20:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Подмосковье в этом году появится еще 50 выделенных полос для автобусов и маршруток. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, сообщил телеканал "360"."К нам в комитет и депутатам поступают отзывы и предложения от наших жителей с тем, где еще нужны выделенки. Все пожелания мы отрабатываем с профильным министерством", – рассказал Гаджиев.В прошлом году в Московской области число полос составило 102. При этом 12 из них сократили время в пути по меньшей мере на 75%. Наилучшими показателями отметилась полоса на Новом шоссе в Ленинском округе. Благодаря ей теперь пассажиры тратят на дорогу всего четыре минуты вместо 30.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)