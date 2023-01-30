Рейтинг@Mail.ru
Еще 50 выделенных полос появится в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230130/vydelenki-1848524419.html
Еще 50 выделенных полос появится в Подмосковье в 2023 году
Еще 50 выделенных полос появится в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2023
Еще 50 выделенных полос появится в Подмосковье в 2023 году
В Подмосковье в этом году появится еще 50 выделенных полос для автобусов и маршруток. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:13
2023-01-30T20:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848520434_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b45a40de409e78b2014ca02fa0cbba2f.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Подмосковье в этом году появится еще 50 выделенных полос для автобусов и маршруток. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, сообщил телеканал "360"."К нам в комитет и депутатам поступают отзывы и предложения от наших жителей с тем, где еще нужны выделенки. Все пожелания мы отрабатываем с профильным министерством", – рассказал Гаджиев.В прошлом году в Московской области число полос составило 102. При этом 12 из них сократили время в пути по меньшей мере на 75%. Наилучшими показателями отметилась полоса на Новом шоссе в Ленинском округе. Благодаря ей теперь пассажиры тратят на дорогу всего четыре минуты вместо 30.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848520434_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_83241d5062ad9117e674d7bf32133e9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
20:13 30.01.2023
 

Еще 50 выделенных полос появится в Подмосковье в 2023 году

© РИА Новости / Виталий ТимкивОдин из участков с новым ограждением и дорожным полотном
Один из участков с новым ограждением и дорожным полотном - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Подмосковье в этом году появится еще 50 выделенных полос для автобусов и маршруток. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, сообщил телеканал "360".
"К нам в комитет и депутатам поступают отзывы и предложения от наших жителей с тем, где еще нужны выделенки. Все пожелания мы отрабатываем с профильным министерством", – рассказал Гаджиев.
В прошлом году в Московской области число полос составило 102. При этом 12 из них сократили время в пути по меньшей мере на 75%. Наилучшими показателями отметилась полоса на Новом шоссе в Ленинском округе. Благодаря ей теперь пассажиры тратят на дорогу всего четыре минуты вместо 30.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала