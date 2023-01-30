https://ria.ru/20230130/vsu-1848408246.html

ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.01.2023

ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка российских войск в ходе активных наступательных действий на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 70 военнослужащих противника и 8... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:17

2023-01-30T14:17

2023-01-30T14:20

специальная военная операция на украине

россия

в мире

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Южная группировка российских войск в ходе активных наступательных действий на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 70 военнослужащих противника и 8 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении в ходе активных наступательных действий "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, в мире, сша