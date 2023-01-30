https://ria.ru/20230130/vsu-1848408246.html
ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 30.01.2023
ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении
Южная группировка российских войск в ходе активных наступательных действий на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 70 военнослужащих противника и 8... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:17
2023-01-30T14:17
2023-01-30T14:20
специальная военная операция на украине
россия
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_626d92faba36bd2cb236a343fc45fc41.jpg
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Южная группировка российских войск в ходе активных наступательных действий на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 70 военнослужащих противника и 8 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении в ходе активных наступательных действий "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb55b8310aa65f08396cf8f26837b0cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, США
14:17 30.01.2023 (обновлено: 14:20 30.01.2023)
ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские военные уничтожили более 70 солдат ВСУ на Донецком направлении