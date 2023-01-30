https://ria.ru/20230130/vozhdenie-1848281007.html

Автоэксперт назвал правила вождения в снег и гололедицу

Автоэксперт назвал правила вождения в снег и гололедицу - РИА Новости, 30.01.2023

Автоэксперт назвал правила вождения в снег и гололедицу

Какие правила нужно соблюдать водителям в снег и гололедицу, чтобы избежать аварийных ситуаций, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по безопасному... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T02:15

2023-01-30T02:15

2023-01-30T02:15

авто

общество

михаил горбачев

зима

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767739843_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_f11e80008b0fe69debb72b20d60ee82b.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Какие правила нужно соблюдать водителям в снег и гололедицу, чтобы избежать аварийных ситуаций, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по безопасному вождению Михаил Горбачев.Снегопады, ледяные дожди, резкие колебания температуры воздуха и другие погодные явления могут делать зимние дороги небезопасными для автолюбителей. В это время года необходим особый стиль вождения, уверен Горбачев.При наледи на асфальте дистанцию необходимо увеличить в два-три раза, добавил Горбачев. По его словам, чтобы оценить расстояние между машинами, можно ориентироваться на столбы вдоль дороги, которые обычно расположены в 50 метрах друг от друга.Эксперт посоветовал также избегать плотного потока машин. Иногда для этого достаточно немного отстать от других транспортных средств, образующих своеобразную "волну" на трассе, полагает Горбачев.Скорость движения должна зависеть от сцепления шин с дорогой, предупредил он."Я всегда советую проверять сцепление с дорогой, начиная движение. Посмотрите в зеркало заднего вида, убедитесь, что никто не висит на хвосте, и сделайте несколько коротких торможений. Если сцепление есть, машина начнет "клевать носом". Если сцепления нет, вы это сразу заметите. И тогда единственный способ не попасть в аварию — значительно снизить скорость", — подчеркнул Горбачев.При плохом сцеплении нужно снизить скорость в два раза, рекомендует автоэксперт.Однако резко тормозить ни в коем случае нельзя. Еще одно важное правило зимнего вождения — плавное управление автомобилем, продолжил автоэксперт."Важно избегать резких перестроений, тормозить очень плавно, никогда не нажимать на педаль газа при повернутых колесах — не надо искушать судьбу и проверять работу систем электронной стабилизации, если они есть в машине", — отметил Горбачев.Сугробы обычно не осложняют движение полноприводных автомобилей, но другие машины могут попросту застревать в снегу, добавил эксперт. Чтобы преодолеть такое препятствие, нужно поставить передние колеса строго прямо, посоветовал он.

https://ria.ru/20230118/inomarki-1845607887.html

https://ria.ru/20230108/shtraf-1843320932.html

https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842886724.html

зима

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, общество, михаил горбачев, зима