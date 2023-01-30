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Автоэксперт назвал правила вождения в снег и гололедицу - РИА Новости, 30.01.2023
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Автоэксперт назвал правила вождения в снег и гололедицу
Автоэксперт назвал правила вождения в снег и гололедицу - РИА Новости, 30.01.2023
Автоэксперт назвал правила вождения в снег и гололедицу
Какие правила нужно соблюдать водителям в снег и гололедицу, чтобы избежать аварийных ситуаций, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по безопасному... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T02:15
2023-01-30T02:15
авто
общество
михаил горбачев
зима
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Какие правила нужно соблюдать водителям в снег и гололедицу, чтобы избежать аварийных ситуаций, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по безопасному вождению Михаил Горбачев.Снегопады, ледяные дожди, резкие колебания температуры воздуха и другие погодные явления могут делать зимние дороги небезопасными для автолюбителей. В это время года необходим особый стиль вождения, уверен Горбачев.При наледи на асфальте дистанцию необходимо увеличить в два-три раза, добавил Горбачев. По его словам, чтобы оценить расстояние между машинами, можно ориентироваться на столбы вдоль дороги, которые обычно расположены в 50 метрах друг от друга.Эксперт посоветовал также избегать плотного потока машин. Иногда для этого достаточно немного отстать от других транспортных средств, образующих своеобразную "волну" на трассе, полагает Горбачев.Скорость движения должна зависеть от сцепления шин с дорогой, предупредил он."Я всегда советую проверять сцепление с дорогой, начиная движение. Посмотрите в зеркало заднего вида, убедитесь, что никто не висит на хвосте, и сделайте несколько коротких торможений. Если сцепление есть, машина начнет "клевать носом". Если сцепления нет, вы это сразу заметите. И тогда единственный способ не попасть в аварию — значительно снизить скорость", — подчеркнул Горбачев.При плохом сцеплении нужно снизить скорость в два раза, рекомендует автоэксперт.Однако резко тормозить ни в коем случае нельзя. Еще одно важное правило зимнего вождения — плавное управление автомобилем, продолжил автоэксперт."Важно избегать резких перестроений, тормозить очень плавно, никогда не нажимать на педаль газа при повернутых колесах — не надо искушать судьбу и проверять работу систем электронной стабилизации, если они есть в машине", — отметил Горбачев.Сугробы обычно не осложняют движение полноприводных автомобилей, но другие машины могут попросту застревать в снегу, добавил эксперт. Чтобы преодолеть такое препятствие, нужно поставить передние колеса строго прямо, посоветовал он.
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авто, общество, михаил горбачев, зима
Авто, Общество, Михаил Горбачев, Зима
02:15 30.01.2023
 
Автоэксперт назвал правила вождения в снег и гололедицу

Автоэксперт Горбачев посоветовал избегать плотного потока машин при гололедице

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМашины в пробке на дороге в Москве
Машины в пробке на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Машины в пробке на дороге в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Какие правила нужно соблюдать водителям в снег и гололедицу, чтобы избежать аварийных ситуаций, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по безопасному вождению Михаил Горбачев.
Снегопады, ледяные дожди, резкие колебания температуры воздуха и другие погодные явления могут делать зимние дороги небезопасными для автолюбителей. В это время года необходим особый стиль вождения, уверен Горбачев.
"Нужно переключить виртуальный рубильник в голове на зимний стиль вождения. Это означает, что вы автоматически увеличиваете дистанцию, перестаете ездить, условно говоря, на бампере впередиидущего автомобиля. Дистанция вычисляется очень просто: это половина вашей скорости. Если вы едете со скоростью 80 км/ч, дистанция должна быть минимум 40 метров", — уточнил он.
При наледи на асфальте дистанцию необходимо увеличить в два-три раза, добавил Горбачев. По его словам, чтобы оценить расстояние между машинами, можно ориентироваться на столбы вдоль дороги, которые обычно расположены в 50 метрах друг от друга.
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Эксперт посоветовал также избегать плотного потока машин. Иногда для этого достаточно немного отстать от других транспортных средств, образующих своеобразную "волну" на трассе, полагает Горбачев.
Скорость движения должна зависеть от сцепления шин с дорогой, предупредил он.
"Я всегда советую проверять сцепление с дорогой, начиная движение. Посмотрите в зеркало заднего вида, убедитесь, что никто не висит на хвосте, и сделайте несколько коротких торможений. Если сцепление есть, машина начнет "клевать носом". Если сцепления нет, вы это сразу заметите. И тогда единственный способ не попасть в аварию — значительно снизить скорость", — подчеркнул Горбачев.
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При плохом сцеплении нужно снизить скорость в два раза, рекомендует автоэксперт.
"Там, где вы обычно едете со скоростью 80 км/ч, нужно ехать со скоростью 40 км/ч, а там, где 40 км/ч, — 20 км/ч, тогда все будет нормально", — сказал Горбачев.
Однако резко тормозить ни в коем случае нельзя. Еще одно важное правило зимнего вождения — плавное управление автомобилем, продолжил автоэксперт.
"Важно избегать резких перестроений, тормозить очень плавно, никогда не нажимать на педаль газа при повернутых колесах — не надо искушать судьбу и проверять работу систем электронной стабилизации, если они есть в машине", — отметил Горбачев.
Сугробы обычно не осложняют движение полноприводных автомобилей, но другие машины могут попросту застревать в снегу, добавил эксперт. Чтобы преодолеть такое препятствие, нужно поставить передние колеса строго прямо, посоветовал он.
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АвтоОбществоМихаил ГорбачевЗима
 
 
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