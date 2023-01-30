Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области сбили украинский Ми-8 - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/vertolet-1848409299.html
В Запорожской области сбили украинский Ми-8
В Запорожской области сбили украинский Ми-8 - РИА Новости, 30.01.2023
В Запорожской области сбили украинский Ми-8
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два беспилотника, четыре снаряда РСЗО и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:20
2023-01-30T14:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
ми-8 амтш
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830230418_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_bf6576be2080d65f99089cc95be59440.jpg
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два беспилотника, четыре снаряда РСЗО и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная Луганской Народной Республики и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Константиновка, Никольское, Благовещенка Донецкой Народной. Республики и Трудолюбимовка Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за российской ПВО были перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства HARM в Херсонской области. Также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 73 артиллерийских подразделения противника, а также живую силу и военную технику в 138 районах.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 205 вертолетов, 2 982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 226 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830230418_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_585b63da3ad7f06a45059a8e9cba81c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, ми-8 амтш, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Ми-8 АМТШ, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:20 30.01.2023 (обновлено: 14:28 30.01.2023)
 
В Запорожской области сбили украинский Ми-8

В Запорожской области российские войска сбили украинский вертолет Ми-8

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два беспилотника, четыре снаряда РСЗО и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная Луганской Народной Республики и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Константиновка, Никольское, Благовещенка Донецкой Народной. Республики и Трудолюбимовка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
Кроме того, за российской ПВО были перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства HARM в Херсонской области. Также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 73 артиллерийских подразделения противника, а также живую силу и военную технику в 138 районах.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 205 вертолетов, 2 982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 226 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 января, 16:03Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.01.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияМи-8 АМТШУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала