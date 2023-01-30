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В Запорожской области сбили украинский Ми-8

В Запорожской области сбили украинский Ми-8 - РИА Новости, 30.01.2023

В Запорожской области сбили украинский Ми-8

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два беспилотника, четыре снаряда РСЗО и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:20

2023-01-30T14:20

2023-01-30T14:28

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

ми-8 амтш

украина

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два беспилотника, четыре снаряда РСЗО и две противорадарные ракеты HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная Луганской Народной Республики и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Константиновка, Никольское, Благовещенка Донецкой Народной. Республики и Трудолюбимовка Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за российской ПВО были перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства HARM в Херсонской области. Также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 73 артиллерийских подразделения противника, а также живую силу и военную технику в 138 районах.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 381 украинский военный самолет, 205 вертолетов, 2 982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 226 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

запорожская область

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запорожская область, россия, ми-8 амтш, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)