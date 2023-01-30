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СМИ: в Венгрии в 2022 году открыли более 70 фирм, связанных с Россией - РИА Новости, 30.01.2023
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СМИ: в Венгрии в 2022 году открыли более 70 фирм, связанных с Россией
СМИ: в Венгрии в 2022 году открыли более 70 фирм, связанных с Россией - РИА Новости, 30.01.2023
СМИ: в Венгрии в 2022 году открыли более 70 фирм, связанных с Россией
В Венгрии действует 671 компания, связанная с Россией, из них 77 предприятий - около 11% - были зарегистрированы с конца февраля 2022 года, сообщил венгерский... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:53
2023-01-30T16:53
экономика
венгрия
россия
в мире
еврокомиссия
санкции
санкции в отношении россии
европа
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БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. В Венгрии действует 671 компания, связанная с Россией, из них 77 предприятий - около 11% - были зарегистрированы с конца февраля 2022 года, сообщил венгерский портал Portfolio. Согласно базе данных о предприятиях Opten, в настоящее время в Венгрии действует 671 компания, одним из владельцев которой является либо экономический субъект, связанный с Россией, либо гражданин России. Последние данные о выручке доступны за 2021 год, тогда прибыль 24 компаний превысила 500 миллионов форинтов (1,4 миллиона долларов), сообщает издание. "Приток российских компаний в Венгрию был постоянным, после эпидемии коронавируса ежегодно создается около 50-60 компаний, связанных со страной. Интересно также, что после 24 февраля 2022 года... в Венгрии было учреждено 77 компаний с российскими бенефициарами. То есть в прошлом году в Венгрии появилось более 11% всех действующих предприятий", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что в 2023 году скорость открытия новых российских предприятий невелика: к 27 января было зарегистрировано всего три компании. О том, какие результаты показали российские компании в Венгрии в 2022 году, станет известно после 31 мая, когда истекает срок подачи отчетов. В декабре газета Népszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии сообщила, что размер замороженных российских активов в Венгрии достиг 870 миллионов евро в ноябре, хотя месяцем ранее сумма составляла только 3 тысячи евро. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что большую долю замороженных в Венгрии российских активов составили средства "Сбербанка", который в марте ушел с европейского рынка.
https://ria.ru/20230123/gruziya-1846727903.html
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экономика, венгрия, россия, в мире, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии, европа
Экономика, Венгрия, Россия, В мире, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России, Европа
16:53 30.01.2023
 
СМИ: в Венгрии в 2022 году открыли более 70 фирм, связанных с Россией

Portfolio: в Венгрии с конца февраля 2022 года окрыли 77 компаний, связанных с Россией

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. В Венгрии действует 671 компания, связанная с Россией, из них 77 предприятий - около 11% - были зарегистрированы с конца февраля 2022 года, сообщил венгерский портал Portfolio.
Согласно базе данных о предприятиях Opten, в настоящее время в Венгрии действует 671 компания, одним из владельцев которой является либо экономический субъект, связанный с Россией, либо гражданин России. Последние данные о выручке доступны за 2021 год, тогда прибыль 24 компаний превысила 500 миллионов форинтов (1,4 миллиона долларов), сообщает издание.
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"Приток российских компаний в Венгрию был постоянным, после эпидемии коронавируса ежегодно создается около 50-60 компаний, связанных со страной. Интересно также, что после 24 февраля 2022 года... в Венгрии было учреждено 77 компаний с российскими бенефициарами. То есть в прошлом году в Венгрии появилось более 11% всех действующих предприятий", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в 2023 году скорость открытия новых российских предприятий невелика: к 27 января было зарегистрировано всего три компании.
О том, какие результаты показали российские компании в Венгрии в 2022 году, станет известно после 31 мая, когда истекает срок подачи отчетов.
В декабре газета Népszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии сообщила, что размер замороженных российских активов в Венгрии достиг 870 миллионов евро в ноябре, хотя месяцем ранее сумма составляла только 3 тысячи евро. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что большую долю замороженных в Венгрии российских активов составили средства "Сбербанка", который в марте ушел с европейского рынка.
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