https://ria.ru/20230130/vengriya-1848472939.html

СМИ: в Венгрии в 2022 году открыли более 70 фирм, связанных с Россией

СМИ: в Венгрии в 2022 году открыли более 70 фирм, связанных с Россией - РИА Новости, 30.01.2023

СМИ: в Венгрии в 2022 году открыли более 70 фирм, связанных с Россией

В Венгрии действует 671 компания, связанная с Россией, из них 77 предприятий - около 11% - были зарегистрированы с конца февраля 2022 года, сообщил венгерский... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:53

2023-01-30T16:53

2023-01-30T16:53

экономика

венгрия

россия

в мире

еврокомиссия

санкции

санкции в отношении россии

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_0:202:3856:2370_1920x0_80_0_0_596440cadf70a902879536823524fe9b.jpg

БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. В Венгрии действует 671 компания, связанная с Россией, из них 77 предприятий - около 11% - были зарегистрированы с конца февраля 2022 года, сообщил венгерский портал Portfolio. Согласно базе данных о предприятиях Opten, в настоящее время в Венгрии действует 671 компания, одним из владельцев которой является либо экономический субъект, связанный с Россией, либо гражданин России. Последние данные о выручке доступны за 2021 год, тогда прибыль 24 компаний превысила 500 миллионов форинтов (1,4 миллиона долларов), сообщает издание. "Приток российских компаний в Венгрию был постоянным, после эпидемии коронавируса ежегодно создается около 50-60 компаний, связанных со страной. Интересно также, что после 24 февраля 2022 года... в Венгрии было учреждено 77 компаний с российскими бенефициарами. То есть в прошлом году в Венгрии появилось более 11% всех действующих предприятий", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что в 2023 году скорость открытия новых российских предприятий невелика: к 27 января было зарегистрировано всего три компании. О том, какие результаты показали российские компании в Венгрии в 2022 году, станет известно после 31 мая, когда истекает срок подачи отчетов. В декабре газета Népszava со ссылкой на отчет Еврокомиссии сообщила, что размер замороженных российских активов в Венгрии достиг 870 миллионов евро в ноябре, хотя месяцем ранее сумма составляла только 3 тысячи евро. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что большую долю замороженных в Венгрии российских активов составили средства "Сбербанка", который в марте ушел с европейского рынка.

https://ria.ru/20230123/gruziya-1846727903.html

https://ria.ru/20230130/perspektivy-1848384626.html

венгрия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, венгрия, россия, в мире, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии, европа