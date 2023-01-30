https://ria.ru/20230130/vengriya-1848457961.html
Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине
Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине
Венгрия не отправляет оружие Киеву, в этом ее позиция совпадает с позицией Австрии, заявил глава минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:13
2023-01-30T16:13
2023-01-30T16:13
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Венгрия не отправляет оружие Киеву, в этом ее позиция совпадает с позицией Австрии, заявил глава минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с австрийской коллегой Клаудией Таннер. "Позиция Венгрии ясна: мы не направляем оружие в конфликт, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом плане мы стоим на одной платформе с Австрией, нейтральная Австрия тоже не направляет оружие на войну", - приводит слова венгерского министра агентство MTI. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
https://ria.ru/20230112/vengriya-1844273353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, австрия, ситуация в днр и лнр
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Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине
Министр обороны Салаи-Бобровницки: Венгрия, как и Австрия, не отправляет оружие Украине