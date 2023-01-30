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Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/vengriya-1848457961.html
Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине
Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине
Венгрия не отправляет оружие Киеву, в этом ее позиция совпадает с позицией Австрии, заявил глава минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:13
2023-01-30T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
австрия
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Венгрия не отправляет оружие Киеву, в этом ее позиция совпадает с позицией Австрии, заявил глава минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с австрийской коллегой Клаудией Таннер. "Позиция Венгрии ясна: мы не направляем оружие в конфликт, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом плане мы стоим на одной платформе с Австрией, нейтральная Австрия тоже не направляет оружие на войну", - приводит слова венгерского министра агентство MTI. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
https://ria.ru/20230112/vengriya-1844273353.html
венгрия
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в мире, венгрия, украина, австрия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Австрия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:13 30.01.2023
 
Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине

Министр обороны Салаи-Бобровницки: Венгрия, как и Австрия, не отправляет оружие Украине

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Венгрия не отправляет оружие Киеву, в этом ее позиция совпадает с позицией Австрии, заявил глава минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с австрийской коллегой Клаудией Таннер.
"Позиция Венгрии ясна: мы не направляем оружие в конфликт, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом плане мы стоим на одной платформе с Австрией, нейтральная Австрия тоже не направляет оружие на войну", - приводит слова венгерского министра агентство MTI.
В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 02:33
Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаАвстрияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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