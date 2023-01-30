https://ria.ru/20230130/vengriya-1848457961.html

Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине

Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине - РИА Новости, 30.01.2023

Министр обороны Венгрии утверждает, что не отправляет оружие Украине

Венгрия не отправляет оружие Киеву, в этом ее позиция совпадает с позицией Австрии, заявил глава минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:13

2023-01-30T16:13

2023-01-30T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

украина

австрия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_0:202:3856:2370_1920x0_80_0_0_596440cadf70a902879536823524fe9b.jpg

БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Венгрия не отправляет оружие Киеву, в этом ее позиция совпадает с позицией Австрии, заявил глава минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с австрийской коллегой Клаудией Таннер. "Позиция Венгрии ясна: мы не направляем оружие в конфликт, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом плане мы стоим на одной платформе с Австрией, нейтральная Австрия тоже не направляет оружие на войну", - приводит слова венгерского министра агентство MTI. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.

https://ria.ru/20230112/vengriya-1844273353.html

венгрия

украина

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, австрия, ситуация в днр и лнр