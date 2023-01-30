https://ria.ru/20230130/vaktsina-1848449824.html

Готовность производителей вакцин из США вызвала вопросы, заявило Минобороны

Готовность производителей вакцин из США вызвала вопросы, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.01.2023

Готовность производителей вакцин из США вызвала вопросы, заявило Минобороны

Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:47

2023-01-30T15:47

2023-01-30T15:47

сша

игорь кириллов

войска рхбз

вооруженные силы рф

мелинда гейтс

нью-йорк (город)

китай

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил в понедельник начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США. "Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях", - сказал Кириллов. Он напомнил, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае, Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провёл в Нью-Йорке учения "Ивент". В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – организм свиньи. "Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о её преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов", - добавил генерал.

https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847747786.html

https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html

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китай

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сша, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, мелинда гейтс , нью-йорк (город), китай, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), коронавирус covid-19