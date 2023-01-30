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Готовность производителей вакцин из США вызвала вопросы, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.01.2023
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Готовность производителей вакцин из США вызвала вопросы, заявило Минобороны
Готовность производителей вакцин из США вызвала вопросы, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.01.2023
Готовность производителей вакцин из США вызвала вопросы, заявило Минобороны
Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:47
2023-01-30T15:47
сша
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
мелинда гейтс
нью-йорк (город)
китай
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил в понедельник начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США. "Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях", - сказал Кириллов. Он напомнил, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае, Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провёл в Нью-Йорке учения "Ивент". В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – организм свиньи. "Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о её преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов", - добавил генерал.
https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847747786.html
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сша
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китай
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сша, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, мелинда гейтс , нью-йорк (город), китай, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), коронавирус covid-19
США, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Мелинда Гейтс , Нью-Йорк (город), Китай, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Коронавирус COVID-19
15:47 30.01.2023
 
Готовность производителей вакцин из США вызвала вопросы, заявило Минобороны

Минобороны: вызывает вопросы готовность производителей мРНК-вакцин из США к новой пандемии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил в понедельник начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.
"Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях", - сказал Кириллов.
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Он напомнил, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае, Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провёл в Нью-Йорке учения "Ивент". В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – организм свиньи.
"Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о её преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов", - добавил генерал.
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СШАИгорь КирилловВойска РХБЗВооруженные силы РФМелинда ГейтсНью-Йорк (город)КитайРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Коронавирус COVID-19
 
 
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