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В Узбекистане после морозов начали готовиться к наводнениям и оползням - РИА Новости, 30.01.2023
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В Узбекистане после морозов начали готовиться к наводнениям и оползням
В Узбекистане после морозов начали готовиться к наводнениям и оползням - РИА Новости, 30.01.2023
В Узбекистане после морозов начали готовиться к наводнениям и оползням
Власти Узбекистана создали постоянный штаб по борьбе с возможными наводнениями и оползнями, которые ожидаются после завершения холодов и существенного... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:25
2023-01-30T10:25
узбекистан
абдулла арипов
шавкат мирзиеев
в мире
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ТАШКЕНТ, 30 янв – РИА Новости. Власти Узбекистана создали постоянный штаб по борьбе с возможными наводнениями и оползнями, которые ожидаются после завершения холодов и существенного потепления на этой неделе в республике, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина. Узгидромет сообщил в понедельник, что на этой неделе температура воздуха в Узбекистане повысится до 10 градусов тепла днем и плюс 3 градусов ночью. По данным пресс-службы, премьер Абдулла Арипов провел видеоселекторное совещание по предупреждению чрезвычайных ситуаций в стране, связанных с наводнениями, паводками и оползнями. "По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева создан постоянный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, паводками и оползнями из-за ускоренного таяния снега и льда", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы кабмина. На совещании была подробно проанализирована текущая ситуация в регионе, даны поручения руководителям профильных министерств и ведомств и хокимиятов по предупреждению и устранению возможных негативных инцидентов, добавили в кабмине. С 10 января на всей территории Узбекистана была зафиксирована аномально холодная погода, ночью температура опускалась до минус 19-25 градусов, а днем - до 17 градусов мороза. Во всех населенных пунктах в разы увеличилось потребление электроэнергии и газа, что стало причиной массовых отключений электроэнергии, понижения давления газа в домах и отключения теплоснабжения. На прошлой неделе холода в стране начали постепенно отступать.
https://ria.ru/20230130/uzbekistan-1848300524.html
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узбекистан, абдулла арипов, шавкат мирзиеев, в мире
Узбекистан, Абдулла Арипов, Шавкат Мирзиеев, В мире
10:25 30.01.2023
 
В Узбекистане после морозов начали готовиться к наводнениям и оползням

Правительство Узбекистана создало штаб по борьбе с возможными оползнями и наводнениями

© РИА Новости / Валерий МельниковМечеть Минор в Ташкенте
Мечеть Минор в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Мечеть Минор в Ташкенте. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 30 янв – РИА Новости. Власти Узбекистана создали постоянный штаб по борьбе с возможными наводнениями и оползнями, которые ожидаются после завершения холодов и существенного потепления на этой неделе в республике, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.
Узгидромет сообщил в понедельник, что на этой неделе температура воздуха в Узбекистане повысится до 10 градусов тепла днем и плюс 3 градусов ночью. По данным пресс-службы, премьер Абдулла Арипов провел видеоселекторное совещание по предупреждению чрезвычайных ситуаций в стране, связанных с наводнениями, паводками и оползнями.
Граждане Узбекистана в очереди у входа в аэропорт - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
07:29
Число граждан Узбекистана, въезжающих на ПМЖ в Россию, снизилось в 4,3 раза
"По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева создан постоянный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, паводками и оползнями из-за ускоренного таяния снега и льда", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы кабмина.
На совещании была подробно проанализирована текущая ситуация в регионе, даны поручения руководителям профильных министерств и ведомств и хокимиятов по предупреждению и устранению возможных негативных инцидентов, добавили в кабмине.
С 10 января на всей территории Узбекистана была зафиксирована аномально холодная погода, ночью температура опускалась до минус 19-25 градусов, а днем - до 17 градусов мороза. Во всех населенных пунктах в разы увеличилось потребление электроэнергии и газа, что стало причиной массовых отключений электроэнергии, понижения давления газа в домах и отключения теплоснабжения. На прошлой неделе холода в стране начали постепенно отступать.
Затопление в аэропорту Окленда, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 17:28Туризм
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УзбекистанАбдулла АриповШавкат МирзиеевВ мире
 
 
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