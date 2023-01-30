https://ria.ru/20230130/uzbekistan-1848326068.html

В Узбекистане после морозов начали готовиться к наводнениям и оползням

В Узбекистане после морозов начали готовиться к наводнениям и оползням - РИА Новости, 30.01.2023

В Узбекистане после морозов начали готовиться к наводнениям и оползням

Власти Узбекистана создали постоянный штаб по борьбе с возможными наводнениями и оползнями, которые ожидаются после завершения холодов и существенного... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:25

2023-01-30T10:25

2023-01-30T10:25

узбекистан

абдулла арипов

шавкат мирзиеев

в мире

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ТАШКЕНТ, 30 янв – РИА Новости. Власти Узбекистана создали постоянный штаб по борьбе с возможными наводнениями и оползнями, которые ожидаются после завершения холодов и существенного потепления на этой неделе в республике, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина. Узгидромет сообщил в понедельник, что на этой неделе температура воздуха в Узбекистане повысится до 10 градусов тепла днем и плюс 3 градусов ночью. По данным пресс-службы, премьер Абдулла Арипов провел видеоселекторное совещание по предупреждению чрезвычайных ситуаций в стране, связанных с наводнениями, паводками и оползнями. "По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева создан постоянный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, паводками и оползнями из-за ускоренного таяния снега и льда", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы кабмина. На совещании была подробно проанализирована текущая ситуация в регионе, даны поручения руководителям профильных министерств и ведомств и хокимиятов по предупреждению и устранению возможных негативных инцидентов, добавили в кабмине. С 10 января на всей территории Узбекистана была зафиксирована аномально холодная погода, ночью температура опускалась до минус 19-25 градусов, а днем - до 17 градусов мороза. Во всех населенных пунктах в разы увеличилось потребление электроэнергии и газа, что стало причиной массовых отключений электроэнергии, понижения давления газа в домах и отключения теплоснабжения. На прошлой неделе холода в стране начали постепенно отступать.

https://ria.ru/20230130/uzbekistan-1848300524.html

https://ria.ru/20230127/oklend-1847961684.html

узбекистан

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узбекистан, абдулла арипов, шавкат мирзиеев, в мире