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Число граждан Узбекистана, въезжающих на ПМЖ в Россию, снизилось в 4,3 раза - РИА Новости, 30.01.2023
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Число граждан Узбекистана, въезжающих на ПМЖ в Россию, снизилось в 4,3 раза
Число граждан Узбекистана, въезжающих на ПМЖ в Россию, снизилось в 4,3 раза - РИА Новости, 30.01.2023
Число граждан Узбекистана, въезжающих на ПМЖ в Россию, снизилось в 4,3 раза
Число граждан Узбекистана, выехавших на ПМЖ в Россию в 2022 году, снизилось по сравнению с 2021 годом в 4,3 раза до 1,441 тысячи человек, свидетельствуют... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T07:29
2023-01-30T07:29
в мире
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 янв – РИА Новости. Число граждан Узбекистана, выехавших на ПМЖ в Россию в 2022 году, снизилось по сравнению с 2021 годом в 4,3 раза до 1,441 тысячи человек, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные госкомстата республики. "Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж составило 8,8 тысячи человек. Из этого числа в Российскую Федерацию выехало 16,4%, или 1,441 тысячи человек", - говорится в сообщении госкомстата. По данным статистического ведомства, в 2021 году на ПМЖ за рубеж из Узбекистана выехало 20,1 тысячи человек, в том числе в РФ - 30,5%, или 6,14 тысячи человек. Таким образом, число выехавших в Россию за год снизилось в 4,3 раза. В 2019 году, до пандемии коронавируса, на ПМЖ в РФ из республики уехали 8,97 тысячи узбекистанцев. Число жителей, прибывших в Узбекистан из-за рубежа на ПМЖ в 2022 году, выросло на 21% - до 2,3 тысячи человек, в том числе из РФ – до 813 человек (в 2,5 раза больше, чем годом ранее). Ранее госкомстат Узбекистана сообщал, что численность русских в республике в 2017-2020 годах снизилась незначительно – на 1,3% до 720,3 тысячи человек, доля в структуре национальностей, проживающих в республике, практически не изменилась и составляет 2,1%. По данным официальной статистки, наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 годах, когда их число снизилось в 1,9 раза – до 837,5 тысячи человек. По данным местных социологов и экспертов, наибольшее сокращение русского населения произошло в 90-е годы прошлого века в связи с распадом союзного государства, первоначальным разрывом культурного пространства, а также трудностями переходного периода в экономике республики. По данным официальной статистики, численность населения Узбекистана на 1 января 2023 года за год увеличилась на 4% до 36,02 миллиона человек.
https://ria.ru/20230127/mir-1847833947.html
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в мире, россия, узбекистан
В мире, Россия, Узбекистан
07:29 30.01.2023
 
Число граждан Узбекистана, въезжающих на ПМЖ в Россию, снизилось в 4,3 раза

Число граждан Узбекистана, выехавших на ПМЖ в Россию в 2022 году, снизилось в 4,3 раза

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГраждане Узбекистана в очереди у входа в аэропорт
Граждане Узбекистана в очереди у входа в аэропорт - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Граждане Узбекистана в очереди у входа в аэропорт. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 30 янв – РИА Новости. Число граждан Узбекистана, выехавших на ПМЖ в Россию в 2022 году, снизилось по сравнению с 2021 годом в 4,3 раза до 1,441 тысячи человек, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные госкомстата республики.
"Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж составило 8,8 тысячи человек. Из этого числа в Российскую Федерацию выехало 16,4%, или 1,441 тысячи человек", - говорится в сообщении госкомстата.
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По данным статистического ведомства, в 2021 году на ПМЖ за рубеж из Узбекистана выехало 20,1 тысячи человек, в том числе в РФ - 30,5%, или 6,14 тысячи человек. Таким образом, число выехавших в Россию за год снизилось в 4,3 раза. В 2019 году, до пандемии коронавируса, на ПМЖ в РФ из республики уехали 8,97 тысячи узбекистанцев.
Число жителей, прибывших в Узбекистан из-за рубежа на ПМЖ в 2022 году, выросло на 21% - до 2,3 тысячи человек, в том числе из РФ – до 813 человек (в 2,5 раза больше, чем годом ранее).
Ранее госкомстат Узбекистана сообщал, что численность русских в республике в 2017-2020 годах снизилась незначительно – на 1,3% до 720,3 тысячи человек, доля в структуре национальностей, проживающих в республике, практически не изменилась и составляет 2,1%.
По данным официальной статистки, наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 годах, когда их число снизилось в 1,9 раза – до 837,5 тысячи человек. По данным местных социологов и экспертов, наибольшее сокращение русского населения произошло в 90-е годы прошлого века в связи с распадом союзного государства, первоначальным разрывом культурного пространства, а также трудностями переходного периода в экономике республики.
По данным официальной статистики, численность населения Узбекистана на 1 января 2023 года за год увеличилась на 4% до 36,02 миллиона человек.
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