https://ria.ru/20230130/uzbekistan-1848296688.html

В Узбекистане нашли тело погибшего после взрыва газа в многоэтажке

В Узбекистане нашли тело погибшего после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 30.01.2023

В Узбекистане нашли тело погибшего после взрыва газа в многоэтажке

Спасатели нашли тело погибшего человека после взрыва газа в четырехэтажном доме в Нукусе, столице республики Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T06:25

2023-01-30T06:25

2023-01-30T06:25

в мире

узбекистан

каракалпакстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТАШКЕНТ, 30 янв - РИА Новости. Спасатели нашли тело погибшего человека после взрыва газа в четырехэтажном доме в Нукусе, столице республики Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, сообщает в понедельник пресс-служба узбекистанского МЧС. Ранее МЧС сообщало, что 29 января в 16.15 (14.15 мск) произошла "вспышка газовоздушной смеси" в квартире на верхнем этаже четырехэтажного дома в Нукусе, в нескольких квартирах обвалились перекрытия. В результате пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами. "В ходе поисково-спасательных работ среди конструкций здания также было обнаружено тело одного человека", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС. В ведомстве уточнили, что при разборе завалов спасатели также обнаружили пятилетнюю девочку, она получила различные телесные повреждения и госпитализирована. Поисковые работы продолжаются. Для расследования и устранения последствий происшествия был образован оперативный штаб. Из дома были эвакуированы все жители, им предоставлено временное жилье и питание.

https://ria.ru/20230130/zemletryasenie-1848294334.html

https://ria.ru/20230129/iran-1848211369.html

узбекистан

каракалпакстан

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в мире, узбекистан, каракалпакстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)