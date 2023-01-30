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СБУ заподозрила жителя Харькова в работе на Россию - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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СБУ заподозрила жителя Харькова в работе на Россию
СБУ заподозрила жителя Харькова в работе на Россию - РИА Новости, 30.01.2023
СБУ заподозрила жителя Харькова в работе на Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя Харькова по подозрению в передаче информации о местах дислокации и маршрутах перемещения... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:05
2023-01-30T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
служба безопасности украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя Харькова по подозрению в передаче информации о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений украинских войск. "СБУ задержала российского агента, который корректировал ракетные удары по Харькову. Злоумышленник собирал информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемый передавал информацию через мессенджер Telegram. Он был задержан вблизи городского объекта критической инфраструктуры. Служба безопасности сообщила фигуранту о подозрении по части 3 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. "Задержанному грозит наказание до 12 лет заключения", - подчеркнули в ведомстве. Кроме того, по данным СБУ, в Тернопольской области был задержан житель Кременецкого района по подозрению в передаче информации о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов. "Прежде всего его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций", - подчеркнули в ведомстве. Фигуранту сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
https://ria.ru/20230117/sbu-1845520001.html
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в мире, харьков, служба безопасности украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Служба безопасности Украины, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:05 30.01.2023
 
СБУ заподозрила жителя Харькова в работе на Россию

СБУ задержала жителя Харькова, заподозрив в передаче России данных о передвижениях ВСУ

© Depositphotos.com / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Depositphotos.com / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя Харькова по подозрению в передаче информации о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений украинских войск.
"СБУ задержала российского агента, который корректировал ракетные удары по Харькову. Злоумышленник собирал информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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По данным следствия, подозреваемый передавал информацию через мессенджер Telegram. Он был задержан вблизи городского объекта критической инфраструктуры. Служба безопасности сообщила фигуранту о подозрении по части 3 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. "Задержанному грозит наказание до 12 лет заключения", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, по данным СБУ, в Тернопольской области был задержан житель Кременецкого района по подозрению в передаче информации о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов. "Прежде всего его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций", - подчеркнули в ведомстве.
Фигуранту сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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