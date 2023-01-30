СБУ заподозрила жителя Харькова в работе на Россию
СБУ задержала жителя Харькова, заподозрив в передаче России данных о передвижениях ВСУ
© Depositphotos.com / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
© Depositphotos.com / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя Харькова по подозрению в передаче информации о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений украинских войск.
"СБУ задержала российского агента, который корректировал ракетные удары по Харькову. Злоумышленник собирал информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным следствия, подозреваемый передавал информацию через мессенджер Telegram. Он был задержан вблизи городского объекта критической инфраструктуры. Служба безопасности сообщила фигуранту о подозрении по части 3 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. "Задержанному грозит наказание до 12 лет заключения", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, по данным СБУ, в Тернопольской области был задержан житель Кременецкого района по подозрению в передаче информации о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов. "Прежде всего его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций", - подчеркнули в ведомстве.
Фигуранту сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).