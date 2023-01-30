https://ria.ru/20230130/ukraina-1848477600.html

СБУ заподозрила жителя Харькова в работе на Россию

СБУ заподозрила жителя Харькова в работе на Россию - РИА Новости, 30.01.2023

СБУ заподозрила жителя Харькова в работе на Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя Харькова по подозрению в передаче информации о местах дислокации и маршрутах перемещения... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:05

2023-01-30T17:05

2023-01-30T17:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя Харькова по подозрению в передаче информации о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений украинских войск. "СБУ задержала российского агента, который корректировал ракетные удары по Харькову. Злоумышленник собирал информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемый передавал информацию через мессенджер Telegram. Он был задержан вблизи городского объекта критической инфраструктуры. Служба безопасности сообщила фигуранту о подозрении по части 3 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. "Задержанному грозит наказание до 12 лет заключения", - подчеркнули в ведомстве. Кроме того, по данным СБУ, в Тернопольской области был задержан житель Кременецкого района по подозрению в передаче информации о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов. "Прежде всего его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций", - подчеркнули в ведомстве. Фигуранту сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

https://ria.ru/20230117/sbu-1845520001.html

https://ria.ru/20230112/kollaboratsionizm-1844485282.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьков, служба безопасности украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр