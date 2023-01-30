https://ria.ru/20230130/ukraina-1848390449.html

Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, заявил Песков

Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.01.2023

Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, заявил Песков

Во всех европейских странах есть определенные круги, которые обеспокоены степенью их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:28

2023-01-30T13:28

2023-01-30T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Во всех европейских странах есть определенные круги, которые обеспокоены степенью их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

украина

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, дмитрий песков, нато