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Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848390449.html
Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, заявил Песков
Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.01.2023
Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, заявил Песков
Во всех европейских странах есть определенные круги, которые обеспокоены степенью их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:28
2023-01-30T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Во всех европейских странах есть определенные круги, которые обеспокоены степенью их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
украина
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в мире, украина, германия, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Дмитрий Песков, НАТО
13:28 30.01.2023
 
Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, заявил Песков

Песков: в Европе есть силы, обеспокоенные вовлеченностью их стран в конфликт на Украине

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard 2 армии Германии
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Во всех европейских странах есть определенные круги, которые обеспокоены степенью их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во всех европейских странах есть определенные круги в обществе, которые выступают против действий, которые бы приводили к возрастанию вовлеченности этих стран в конфликт вокруг Украины. Действительно, такие силы есть во многих странах, они открыто об этом говорят", - сказал Песков журналистам, говоря о поставках Западом танков Киеву.
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияДмитрий ПесковНАТО
 
 
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