Жители Европы обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, заявил Песков
Песков: в Европе есть силы, обеспокоенные вовлеченностью их стран в конфликт на Украине
Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Во всех европейских странах есть определенные круги, которые обеспокоены степенью их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во всех европейских странах есть определенные круги в обществе, которые выступают против действий, которые бы приводили к возрастанию вовлеченности этих стран в конфликт вокруг Украины. Действительно, такие силы есть во многих странах, они открыто об этом говорят", - сказал Песков журналистам, говоря о поставках Западом танков Киеву.
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
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