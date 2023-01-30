https://ria.ru/20230130/ukraina-1848381239.html

Поставки западных вооружений Украине приводят к эскалации, заявили в Кремле

Поставки западных вооружений Украине приводят к эскалации, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.01.2023

Поставки западных вооружений Украине приводят к эскалации, заявили в Кремле

Поставки вооружений странами Запада Украине приводят к эскалации конфликта, но ситуация тупиковая, потенциально изменить ход событий это не может, специальная... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:04

2023-01-30T13:04

2023-01-30T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий песков

россия

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поставки вооружений странами Запада Украине приводят к эскалации конфликта, но ситуация тупиковая, потенциально изменить ход событий это не может, специальная военная операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Der Spiegel сообщило, что заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник требует от Германии поставить на Украину истребители, боевые корабли и подводные лодки. "Украина требует все новое и новое вооружение, а Запад поощряет эти требования, присягает готовности вооружение обеспечить. Ситуация такая достаточно тупиковая, потому что, еще раз, это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что все больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в этот конфликт", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что такие действия не способны потенциально изменить ход событий и не изменят. "Специальная военная операция будет продолжаться", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848390449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, дмитрий песков, россия, нато, вооруженные силы украины