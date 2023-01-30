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Поставки западных вооружений Украине приводят к эскалации, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848381239.html
Поставки западных вооружений Украине приводят к эскалации, заявили в Кремле
Поставки западных вооружений Украине приводят к эскалации, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.01.2023
Поставки западных вооружений Украине приводят к эскалации, заявили в Кремле
Поставки вооружений странами Запада Украине приводят к эскалации конфликта, но ситуация тупиковая, потенциально изменить ход событий это не может, специальная... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:04
2023-01-30T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий песков
россия
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поставки вооружений странами Запада Украине приводят к эскалации конфликта, но ситуация тупиковая, потенциально изменить ход событий это не может, специальная военная операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Der Spiegel сообщило, что заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник требует от Германии поставить на Украину истребители, боевые корабли и подводные лодки. "Украина требует все новое и новое вооружение, а Запад поощряет эти требования, присягает готовности вооружение обеспечить. Ситуация такая достаточно тупиковая, потому что, еще раз, это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что все больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в этот конфликт", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что такие действия не способны потенциально изменить ход событий и не изменят. "Специальная военная операция будет продолжаться", - подчеркнул Песков.
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в мире, украина, дмитрий песков, россия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
13:04 30.01.2023 (обновлено: 13:29 30.01.2023)
 
Поставки западных вооружений Украине приводят к эскалации, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков назвал ситуацию с поставками Западом вооружений Украине тупиковой

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с американской гаубицей M777
Украинские военные с американской гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с американской гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Поставки вооружений странами Запада Украине приводят к эскалации конфликта, но ситуация тупиковая, потенциально изменить ход событий это не может, специальная военная операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Der Spiegel сообщило, что заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник требует от Германии поставить на Украину истребители, боевые корабли и подводные лодки.
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"Украина требует все новое и новое вооружение, а Запад поощряет эти требования, присягает готовности вооружение обеспечить. Ситуация такая достаточно тупиковая, потому что, еще раз, это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что все больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в этот конфликт", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что такие действия не способны потенциально изменить ход событий и не изменят. "Специальная военная операция будет продолжаться", - подчеркнул Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий ПесковРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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