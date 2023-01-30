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Российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ugledar-1848409014.html
Российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара
Российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара - РИА Новости, 30.01.2023
Российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара
Российские военные заняли более выгодные позиции в районе Угледара, заявили в Минобороны. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:18
2023-01-30T15:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции в районе Угледара, заявили в Минобороны."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.Также атакованы позиции 102-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.По данным ведомства, общие потери украинских военных на этих направлениях за сутки составили до 25 человек. Кроме того, уничтожены две БМП, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные продвигаются в восточной части Угледара. В то же время ВСУ, по его словам, закрепились в городе и пока не намерены отступать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
https://ria.ru/20230128/ugledar-1848046381.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
14:18 30.01.2023 (обновлено: 15:58 30.01.2023)
 
Российские войска заняли новые рубежи в районе Угледара

Минобороны: российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Угледара

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские военные заняли более выгодные позиции в районе Угледара, заявили в Минобороны.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.
Также атакованы позиции 102-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.
По данным ведомства, общие потери украинских военных на этих направлениях за сутки составили до 25 человек. Кроме того, уничтожены две БМП, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные продвигаются в восточной части Угледара. В то же время ВСУ, по его словам, закрепились в городе и пока не намерены отступать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
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