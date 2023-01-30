https://ria.ru/20230130/ubiystvo-1848379325.html

В Казани задержали подозреваемого в убийстве женщины молотком

В Казани задержали подозреваемого в убийстве женщины молотком - РИА Новости, 30.01.2023

В Казани задержали подозреваемого в убийстве женщины молотком

Сотрудники полиции задержали в Казани 54-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины молотком, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:00

2023-01-30T13:00

2023-01-30T13:00

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Казани 54-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины молотком, сообщает МВД по Татарстану. Ранее в МВД сообщали, что вечером 26 января в дежурную часть поступило сообщение о лежащей на улице женщине без сознания. Полицейские установили, что неизвестный у торца дома по улице Краснококшайская дождался прихода потерпевшей, несколько раз ударил ее предметом, похожим на молоток, после чего спешно скрылся. Женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в больницу, где скончалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Сотрудниками полиции Казани задержан 54-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства", - говорится в сообщении. Полиция установила, что в конце прошлого года обвиняемый с сожительницей обратился в кредитную организацию для получения крупной суммы денег, заплатив при этом 100 тысяч рублей за оказание услуги. После рассмотрения заявки было отказано в выдаче кредита. Недовольный мужчина попытался вернуть деньги, уплаченные за сделку, но получил отказ. Вечером 26 января, по информации МВД, подозреваемый на своем автомобиле выследил 36-летнюю женщину, занимавшуюся вопросом выдачи кредита. Дождавшись потерпевшую возле одного из домов по улице Краснокакшайская, мужчина нанес ей множественные травмы предметом, похожим на молоток. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848182566.html

https://ria.ru/20230129/kriminal-1847633110.html

казань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань