https://ria.ru/20230130/trevoga-1848307873.html
Воздушную тревогу объявили на юге Украины
Воздушную тревогу объявили на юге Украины - РИА Новости, 30.01.2023
Воздушную тревогу объявили на юге Украины
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:45
2023-01-30T08:45
2023-01-30T08:45
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Первым сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Через несколько минут тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html
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в мире, украина, киев, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили на юге Украины
Власти Украины объявили тревогу в нескольких областях на юге страны