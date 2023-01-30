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Воздушную тревогу объявили на юге Украины - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/trevoga-1848307873.html
Воздушную тревогу объявили на юге Украины
Воздушную тревогу объявили на юге Украины - РИА Новости, 30.01.2023
Воздушную тревогу объявили на юге Украины
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:45
2023-01-30T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Первым сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Через несколько минут тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html
украина
киев
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в мире, украина, киев, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
08:45 30.01.2023
 
Воздушную тревогу объявили на юге Украины

Власти Украины объявили тревогу в нескольких областях на юге страны

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
Первым сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Через несколько минут тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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