https://ria.ru/20230130/trevoga-1848283752.html

В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога

В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 30.01.2023

В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T00:30

2023-01-30T00:30

2023-01-30T00:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

киев

владимир зеленский

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2dd893cda7586c514c1b0a217a1fafd.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. Согласно карте, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848266358.html

украина

сумская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сумская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы рф