https://ria.ru/20230130/trevoga-1848283752.html
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 30.01.2023
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T00:30
2023-01-30T00:30
2023-01-30T00:30
специальная военная операция на украине
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сумская область
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владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. Согласно карте, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, сумская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу