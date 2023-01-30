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В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/trevoga-1848283752.html
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 30.01.2023
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T00:30
2023-01-30T00:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
киев
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. Согласно карте, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848266358.html
украина
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в мире, украина, сумская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
00:30 30.01.2023
 
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.
Согласно карте, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 20:52
"Все кончено". В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФ
 
 
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