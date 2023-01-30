https://ria.ru/20230130/sotrudnichestvo-1848531856.html
Замглавы МИД обсудил с послом Японии вопросы двустороннего сотрудничества
Замглавы МИД обсудил с послом Японии вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 30.01.2023
Замглавы МИД обсудил с послом Японии вопросы двустороннего сотрудничества
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии в Москве Тоехисой Кодзуки привлек его внимание к недружественным шагам Токио в отношении Москвы,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:13
2023-01-30T21:13
2023-01-30T21:29
россия
япония
москва
андрей руденко
тоехиса кодзуки
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии в Москве Тоехисой Кодзуки привлек его внимание к недружественным шагам Токио в отношении Москвы, включая анонсированные санкции, призвал его воздержаться от ведущих к деградации двусторонних отношений антироссийских мер, сообщили в российском МИД."Тридцатого января заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко встретился с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки для предметного разговора по наиболее острым вопросам двусторонних отношений. Привлекли внимание японской стороны к серии недружественных шагов, предпринятых за последнее время администрацией Ф.Кисиды в отношении России, включая анонсированный 27 января очередной санкционный "пакет", - говорится в сообщении ведомства.В МИД РФ призвали Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, ведущих к деградации двусторонних отношений, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230130/yaponiya-1848376330.html
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РИА Новости
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россия, япония, москва, андрей руденко, тоехиса кодзуки
Россия, Япония, Москва, Андрей Руденко, Тоехиса Кодзуки
21:13 30.01.2023 (обновлено: 21:29 30.01.2023)
Замглавы МИД обсудил с послом Японии вопросы двустороннего сотрудничества
Замглавы МИД Руденко обсудил с послом Японии острые вопросы двусторонних отношений