https://ria.ru/20230130/sotrudnichestvo-1848531856.html

Замглавы МИД обсудил с послом Японии вопросы двустороннего сотрудничества

Замглавы МИД обсудил с послом Японии вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 30.01.2023

Замглавы МИД обсудил с послом Японии вопросы двустороннего сотрудничества

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии в Москве Тоехисой Кодзуки привлек его внимание к недружественным шагам Токио в отношении Москвы,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:13

2023-01-30T21:13

2023-01-30T21:29

россия

япония

москва

андрей руденко

тоехиса кодзуки

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии в Москве Тоехисой Кодзуки привлек его внимание к недружественным шагам Токио в отношении Москвы, включая анонсированные санкции, призвал его воздержаться от ведущих к деградации двусторонних отношений антироссийских мер, сообщили в российском МИД."Тридцатого января заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко встретился с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки для предметного разговора по наиболее острым вопросам двусторонних отношений. Привлекли внимание японской стороны к серии недружественных шагов, предпринятых за последнее время администрацией Ф.Кисиды в отношении России, включая анонсированный 27 января очередной санкционный "пакет", - говорится в сообщении ведомства.В МИД РФ призвали Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, ведущих к деградации двусторонних отношений, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230130/yaponiya-1848376330.html

россия

япония

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, япония, москва, андрей руденко, тоехиса кодзуки