21:26 30.01.2023 (обновлено: 22:41 30.01.2023)
Россия и Китай подготовили соглашение по поставкам газа
Россия и Китай подготовили соглашение по поставкам газа по "дальневосточному" маршруту
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия и Китай подготовили проект межправительственного соглашения по поставкам газа по "дальневосточному" маршруту, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минэнерго согласованный с МИДом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с китайской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по "дальневосточному" маршруту", — говорится в документе.
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Соглашение предполагает строительство трансграничного участка через реку Уссури в районе российского города Дальнереченска до китайского города Хулинь.
Отмечается, что этот документ определяет основные условия сотрудничества двух стран по вопросу поставок газа по "дальневосточному" маршруту, а также поможет укрепить координацию в энергетической сфере.
В начале февраля прошлого года "Газпром" подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту десяти миллиардов кубометров газа ежегодно. Прогнозируется, что суммарный объем поставок компании после реализации проекта вырастет до 48 миллиардов кубометров.
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Сейчас "Газпром" поставляет голубое топливо в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам прошлого года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров ежегодно. Проект находится в стадии проработки.