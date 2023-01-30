https://ria.ru/20230130/shtrafy-1848391084.html

Работодатели не могут штрафовать сотрудников, заявил Роструд

Работодатели не могут штрафовать сотрудников, заявил Роструд - РИА Новости, 30.01.2023

Работодатели не могут штрафовать сотрудников, заявил Роструд

Работодатель не может штрафовать сотрудников, ему доступны такие методы взысканий, как: замечание, выговор и увольнение, сообщается в Telegram-канале Роструда. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:31

2023-01-30T13:31

2023-01-30T13:33

общество

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Работодатель не может штрафовать сотрудников, ему доступны такие методы взысканий, как: замечание, выговор и увольнение, сообщается в Telegram-канале Роструда. В Роструде уточнили, что к отдельным категориям работников применяются другие дисциплинарные взыскания: строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и другие. Это относится к сотрудникам следственного комитета, прокуратуры, госслужащим и ряду других. При этом до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать у работника письменное объяснение. Если оно не будет предоставлено в течение двух рабочих дней, составляется акт. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая время отсутствия сотрудника на работе. "Если работодатель применяет не предусмотренные законодательством меры ответственности (например, штрафы), то за защитой своих прав Вы можете обратиться в государственную инспекцию труда и суд", - добавили в Роструде.

https://ria.ru/20230124/proekt-1847033012.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)