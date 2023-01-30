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В Словении задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 30.01.2023
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В Словении задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России
В Словении задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 30.01.2023
В Словении задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России
Власти Словении задержали двух иностранных граждан, которые, по версии следствия, под видом предпринимателей занимались шпионажем в пользу России, сообщило... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:15
2023-01-30T10:22
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в мире
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БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Власти Словении задержали двух иностранных граждан, которые, по версии следствия, под видом предпринимателей занимались шпионажем в пользу России, сообщило издание Delo со ссылкой на органы следствия."Сотрудники Словенского агентства разведки и безопасности (SOVA) и полицейские из Национального управления расследований в декабре в офисе на улице Пармова в Любляне задержали двух иностранных граждан, который под видом предпринимателей (предположительно - ред.) занимались шпионажем в пользу РФ", - сообщает портал издания со ссылкой на источник в прокуратуре Любляны.По официально неподтвержденным данным возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Согласно словенскому законодательству, если вина будет доказана, обвиняемым грозит от шести месяцев до пяти лет тюрьмы. По данным СМИ, как минимум один из задержанных имеет аргентинское гражданство.
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словения, россия, в мире
Словения, Россия, В мире
10:15 30.01.2023 (обновлено: 10:22 30.01.2023)
 
В Словении задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Словении задержали двух предпринимателей по подозрению в шпионаже в пользу России

CC BY-SA 4.0 / Hbabuka / Drava river with the Old Bridge and Maribor old city core / Cropped imageСловения
Словения - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Hbabuka / Drava river with the Old Bridge and Maribor old city core / Cropped image
Словения. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Власти Словении задержали двух иностранных граждан, которые, по версии следствия, под видом предпринимателей занимались шпионажем в пользу России, сообщило издание Delo со ссылкой на органы следствия.
"Сотрудники Словенского агентства разведки и безопасности (SOVA) и полицейские из Национального управления расследований в декабре в офисе на улице Пармова в Любляне задержали двух иностранных граждан, который под видом предпринимателей (предположительно - ред.) занимались шпионажем в пользу РФ", - сообщает портал издания со ссылкой на источник в прокуратуре Любляны.
По официально неподтвержденным данным возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Согласно словенскому законодательству, если вина будет доказана, обвиняемым грозит от шести месяцев до пяти лет тюрьмы. По данным СМИ, как минимум один из задержанных имеет аргентинское гражданство.
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