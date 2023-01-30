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В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража
В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража - РИА Новости, 30.01.2023
В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража
Сотрудники МЧС спасли в Екатеринбурге щенка, который находился в загоревшемся гараже, сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:25
2023-01-30T13:25
2023-01-30T13:25
хорошие новости
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли в Екатеринбурге щенка, который находился в загоревшемся гараже, сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства. По данным МЧС, пожар произошел вечером в воскресенье в гаражном кооперативе на улице Первомайской в уральской столице. Экстренная помощь ветеринаров спасенному животному не понадобилась, спасатели лишь растерли его снегом, чтобы охладить опаленную шерсть.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, животные
Хорошие новости, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Животные
В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража
Сотрудники МЧС нашли по писку и спасли щенка из горящего гаража в Екатеринбурге