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В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража

В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража - РИА Новости, 30.01.2023

В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража

Сотрудники МЧС спасли в Екатеринбурге щенка, который находился в загоревшемся гараже, сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:25

2023-01-30T13:25

2023-01-30T13:25

хорошие новости

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

животные

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли в Екатеринбурге щенка, который находился в загоревшемся гараже, сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства. По данным МЧС, пожар произошел вечером в воскресенье в гаражном кооперативе на улице Первомайской в уральской столице. Экстренная помощь ветеринаров спасенному животному не понадобилась, спасатели лишь растерли его снегом, чтобы охладить опаленную шерсть.

https://ria.ru/20230126/pozhar-1847612612.html

екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, животные