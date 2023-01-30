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В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража - РИА Новости, 30.01.2023
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Хорошие новости
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В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража
В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража - РИА Новости, 30.01.2023
В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража
Сотрудники МЧС спасли в Екатеринбурге щенка, который находился в загоревшемся гараже, сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:25
2023-01-30T13:25
хорошие новости
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
животные
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли в Екатеринбурге щенка, который находился в загоревшемся гараже, сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства. По данным МЧС, пожар произошел вечером в воскресенье в гаражном кооперативе на улице Первомайской в уральской столице. Экстренная помощь ветеринаров спасенному животному не понадобилась, спасатели лишь растерли его снегом, чтобы охладить опаленную шерсть.
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екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, животные
Хорошие новости, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Животные
13:25 30.01.2023
 
В Екатеринбурге спасли щенка из горящего гаража

Сотрудники МЧС нашли по писку и спасли щенка из горящего гаража в Екатеринбурге

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области.Огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части г.Екатеринбурга спасли щенка из горящего гаража
Огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части г.Екатеринбурга спасли щенка из горящего гаража - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области.
Огнеборцы 1-й пожарно-спасательной части г.Екатеринбурга спасли щенка из горящего гаража
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли в Екатеринбурге щенка, который находился в загоревшемся гараже, сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства.
По данным МЧС, пожар произошел вечером в воскресенье в гаражном кооперативе на улице Первомайской в уральской столице.
"Очевидцы рассказали прибывшим пожарным, что внутри горящего гаража находится собака. Огнеборцы, борясь с огнем, по писку отыскали щенка и вынесли его на свежий воздух", - говорится в сообщении.
Экстренная помощь ветеринаров спасенному животному не понадобилась, спасатели лишь растерли его снегом, чтобы охладить опаленную шерсть.
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