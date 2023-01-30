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Правительство дало разъяснения к указу об ответных мерах на потолок цен - РИА Новости, 30.01.2023
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Правительство дало разъяснения к указу об ответных мерах на потолок цен
Правительство дало разъяснения к указу об ответных мерах на потолок цен - РИА Новости, 30.01.2023
Правительство дало разъяснения к указу об ответных мерах на потолок цен
Правительство дало разъяснения по реализации указа Владимира Путина об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:14
2023-01-30T23:06
россия
экономика
цены на нефть
сша
австралия
владимир путин
евросоюз
транснефть
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правительство дало разъяснения по реализации указа Владимира Путина об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, следует из постановления на портале правовой информации.Кроме того, физическим и юридическим лицам, экспортирующим российские нефть и нефтепродукты, предстоит мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя.Если таможенные органы при декларировании грузов выявят применение потолка цены, их транспортировка по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из России в государства Евразийского экономического союза будет запрещена, говорится в постановлении.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против России: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но тут предельная цена еще не известна.Как сообщил в январе американский Минфин, Вашингтон и его союзники установят два потолка цен на российские нефтепродукты в зависимости от категории. Кроме того, в марте западная коалиция намерена пересмотреть потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель.Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.
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россия, экономика, цены на нефть, сша, австралия, владимир путин, евросоюз, транснефть, евразийский экономический союз, ржд
Россия, Экономика, Цены на нефть, США, Австралия, Владимир Путин, Евросоюз, Транснефть, Евразийский экономический союз, РЖД
21:14 30.01.2023 (обновлено: 23:06 30.01.2023)
 
Правительство дало разъяснения к указу об ответных мерах на потолок цен

Правительство дало разъяснения к указу Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом Правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правительство дало разъяснения по реализации указа Владимира Путина об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, следует из постановления на портале правовой информации.

"Министерству энергетики до 1 марта 2023 года (поручили. Прим. ред.) утвердить по согласованию с Министерством финансов порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт", — говорится в документе.

Кроме того, физическим и юридическим лицам, экспортирующим российские нефть и нефтепродукты, предстоит мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя.
Если таможенные органы при декларировании грузов выявят применение потолка цены, их транспортировка по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из России в государства Евразийского экономического союза будет запрещена, говорится в постановлении.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 12:14
В ГД сообщили, когда ответные меры на потолок цен на нефть вступят в силу
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против России: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но тут предельная цена еще не известна.
Как сообщил в январе американский Минфин, Вашингтон и его союзники установят два потолка цен на российские нефтепродукты в зависимости от категории. Кроме того, в марте западная коалиция намерена пересмотреть потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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РоссияЭкономикаЦены на нефтьСШААвстралияВладимир ПутинЕвросоюзТранснефтьЕвразийский экономический союзРЖД
 
 
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