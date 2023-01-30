https://ria.ru/20230130/razyasneniya-1848531950.html

Правительство дало разъяснения к указу об ответных мерах на потолок цен

Правительство дало разъяснения к указу об ответных мерах на потолок цен - РИА Новости, 30.01.2023

Правительство дало разъяснения к указу об ответных мерах на потолок цен

Правительство дало разъяснения по реализации указа Владимира Путина об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:14

2023-01-30T21:14

2023-01-30T23:06

россия

экономика

цены на нефть

сша

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владимир путин

евросоюз

транснефть

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правительство дало разъяснения по реализации указа Владимира Путина об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, следует из постановления на портале правовой информации.Кроме того, физическим и юридическим лицам, экспортирующим российские нефть и нефтепродукты, предстоит мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя.Если таможенные органы при декларировании грузов выявят применение потолка цены, их транспортировка по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из России в государства Евразийского экономического союза будет запрещена, говорится в постановлении.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против России: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но тут предельная цена еще не известна.Как сообщил в январе американский Минфин, Вашингтон и его союзники установят два потолка цен на российские нефтепродукты в зависимости от категории. Кроме того, в марте западная коалиция намерена пересмотреть потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель.Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.

https://ria.ru/20230129/mery-1848199876.html

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россия, экономика, цены на нефть, сша, австралия, владимир путин, евросоюз, транснефть, евразийский экономический союз, ржд