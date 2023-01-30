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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 30.01.2023
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, говорится на сайте Кремля. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:32
2023-01-30T17:32
2023-01-30T18:27
в мире
саудовская аравия
опек
владимир путин
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
москва
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, говорится на сайте Кремля.Глава государства и его собеседник обсудили взаимодействие Москвы и Эр-Рияда в рамках ОПЕК+ с целью обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка.Как отметил в конце декабря вице-премьер Александр Новак, действия ОПЕК+ сбалансировали ситуацию на мировом рынке нефти, но альянс продолжает держать руку на пульсе.В мае 2020-го ОПЕК+ сократила добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа прошлого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но в ноябре вновь снизил добычу на два миллиона баррелей в сутки от максимального уровня августа.Это решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и перспективами снижения спроса на нефть. По словам генсека организации Хайсама аль-Гайса, на начало этого года прогнозируется профицит предложения на рынке, поэтому добычу решили снова сократить.На этом фоне с 5 декабря Евросоюз ввел ограничения цен на морские поставки сырой нефти из России на уровне 60 долларов за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты. Этот лимит начнет действовать параллельно с эмбарго ЕС на покупку российской нефти, перевозимой танкерами.Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20221228/potolok-1841884716.html
https://ria.ru/20230127/potolok-1847755651.html
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В мире, Саудовская Аравия, ОПЕК, Владимир Путин, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Москва, Эр-Рияд (город), Александр Новак, Цены на нефть, Евросоюз, Экономика
17:32 30.01.2023 (обновлено: 18:27 30.01.2023)
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ОПЕК+