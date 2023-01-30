Психиатр предупредил об опасных последствиях бессистемного режима дня
Психиатр Костюк: перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к недугам психики
© Depositphotos.com / AlexShadyukМужчина за компьютером
© Depositphotos.com / AlexShadyuk
Мужчина за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств, поэтому важно уделять время полноценному восстановлению, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк.
По его словам, здоровый образ жизни повышает устойчивость психики, любые соматические заболевания воздействуют на психику, и также нарушенное ментальное здоровье может стать причиной соматических недугов.
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"Важнейшим аспектом является соблюдение режима работы и отдыха. Это прямо влияет на состояние психики, на уровень стресса и тревожности. Длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств. Поэтому так важно уделять время полноценному восстановлению. И, прежде всего, качественно высыпаться", - рассказал Костюк.
Он отметил, что необходимо ложиться спать до полуночи, не есть на ночь тяжелую и жирную пищу, спать в темном, прохладном помещении, не подвергать мозг активностям перед самым сном, а именно не заниматься работой и не читать новостные ленты.
"Для психического здоровья при ЗОЖ важный фактор - правильное питание, минимизация или исключение употребления алкогольных напитков, отказ от табакокурения. Различные техники релаксации, соблюдение информационной гигиены, занятия творчеством и интересными хобби, прогулки и спорт на свежем воздухе — все это способствует поддержанию нашего с вами психического здоровья", - добавил психиатр.
При этом Костюк подчеркнул, что важно также соблюдать "гигиену мысли". Неразрешенные, подавленные психические проблемы имеют склонность к превращению в психосоматические, негативно влияют на тело человека. В то время как ясные и четкие мысли помогают сохранить здоровье.
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"Поэтому важно следить за процессом мышления, своевременно переходя в разные режимы его работы. В этом нам может помочь внимание. Если направлять его прицельно на конкретные объекты, не рассеивая, в определенных границах возрастает способность контролировать мысли. Попытайтесь принять, что существуют вещи, которые от вас не зависят. И, наверное, одним из важных путей к ментальной гигиене может стать овладение способностью принимать себя такими, какие мы есть", - отметил собеседник агентства.
Он отметил, что позитивное мышление имеет терапевтический, оздоровительный эффект. Хорошей, рабочей практикой является визуализация позитивных решений. Также на положительный лад настраивает творчество и все что с ним связано.
"Справиться с негативным мышлением может помочь методика прекращения. В момент, когда мучают и мешают плохие мысли, с которыми затруднительно справиться, вы отдаете себе самому команду - прекратить, тем самым останавливая поток негатива. Техники позитивного мышления требуют закрепления. При повторении мозг переносит информацию из кратковременной памяти в долговременную", - рассказал Костюк.
Врач добавил, что опасность негативного мышления в том, что оно работает против самого человека, провоцируя его постоянно испытывать сожаления о чём-либо, замыкаться в себе, обвинять себя в неправильных действиях и совершенных ошибках, сомневаться в искренности намерений окружающих людей. Со временем такое поведение сказывается на самочувствии отрицательным образом и приводит возникновению тревожности и депрессии, которые в свою очередь мешают человеку общаться, работать, нормально функционировать и просто радоваться жизни.