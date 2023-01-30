https://ria.ru/20230130/psikhiatr-1848293695.html

Психиатр предупредил об опасных последствиях бессистемного режима дня

Психиатр предупредил об опасных последствиях бессистемного режима дня - РИА Новости, 30.01.2023

Психиатр предупредил об опасных последствиях бессистемного режима дня

Длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств, поэтому важно уделять время полноценному восстановлению,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T04:23

2023-01-30T04:23

2023-01-30T04:23

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств, поэтому важно уделять время полноценному восстановлению, сообщил РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк. По его словам, здоровый образ жизни повышает устойчивость психики, любые соматические заболевания воздействуют на психику, и также нарушенное ментальное здоровье может стать причиной соматических недугов. "Важнейшим аспектом является соблюдение режима работы и отдыха. Это прямо влияет на состояние психики, на уровень стресса и тревожности. Длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств. Поэтому так важно уделять время полноценному восстановлению. И, прежде всего, качественно высыпаться", - рассказал Костюк. Он отметил, что необходимо ложиться спать до полуночи, не есть на ночь тяжелую и жирную пищу, спать в темном, прохладном помещении, не подвергать мозг активностям перед самым сном, а именно не заниматься работой и не читать новостные ленты. При этом Костюк подчеркнул, что важно также соблюдать "гигиену мысли". Неразрешенные, подавленные психические проблемы имеют склонность к превращению в психосоматические, негативно влияют на тело человека. В то время как ясные и четкие мысли помогают сохранить здоровье. "Поэтому важно следить за процессом мышления, своевременно переходя в разные режимы его работы. В этом нам может помочь внимание. Если направлять его прицельно на конкретные объекты, не рассеивая, в определенных границах возрастает способность контролировать мысли. Попытайтесь принять, что существуют вещи, которые от вас не зависят. И, наверное, одним из важных путей к ментальной гигиене может стать овладение способностью принимать себя такими, какие мы есть", - отметил собеседник агентства. Он отметил, что позитивное мышление имеет терапевтический, оздоровительный эффект. Хорошей, рабочей практикой является визуализация позитивных решений. Также на положительный лад настраивает творчество и все что с ним связано. Врач добавил, что опасность негативного мышления в том, что оно работает против самого человека, провоцируя его постоянно испытывать сожаления о чём-либо, замыкаться в себе, обвинять себя в неправильных действиях и совершенных ошибках, сомневаться в искренности намерений окружающих людей. Со временем такое поведение сказывается на самочувствии отрицательным образом и приводит возникновению тревожности и депрессии, которые в свою очередь мешают человеку общаться, работать, нормально функционировать и просто радоваться жизни.

https://ria.ru/20221214/son-1838538063.html

https://ria.ru/20230120/gripp-1846135721.html

https://ria.ru/20230115/stress-1844671746.html

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общество, москва, георгий костюк, россия