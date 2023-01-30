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На Украине начали проверки из-за использования скорых для вручения повесток - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/proverki-1848501578.html
На Украине начали проверки из-за использования скорых для вручения повесток
На Украине начали проверки из-за использования скорых для вручения повесток - РИА Новости, 30.01.2023
На Украине начали проверки из-за использования скорых для вручения повесток
Служебные проверки проводятся на Украине по факту нецелевого использования машин скорой помощи для вручения повесток, сообщает в понедельник Одесский областной... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:20
2023-01-30T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
россия
андрей ковальчук
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Служебные проверки проводятся на Украине по факту нецелевого использования машин скорой помощи для вручения повесток, сообщает в понедельник Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что машину скорой помощи используют в Одессе для вручения повесток и сбора мобилизованных. Как сообщили в центре, в рамках оптимизации работы по проведению мероприятий мобилизации командующий сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел координационное совещание с руководителями территориальных центров комплектования, пограничной службы, Национальной полиции и органов местной власти. "Учитывая просчеты и особенности указанной работы, проведен разбор резонансных ситуаций, проанализированы подходы и методы ведения работы, ее результативность и общественное восприятие, меры противодействия враждебной пропаганде. Продолжаются служебные проверки по нецелевому использованию служебного специализированного транспорта, некорректному поведению сотрудников. Эти факты пресечены и строго осуждены командованием сил обороны. По результатам проверок будут приняты меры воздействия в соответствии степени вины", - говорится в сообщении Одесского центра в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Там также напомнили, что повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством. И вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководителем ЖЭК и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230130/povestki-1848450836.html
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в мире, украина, одесса, россия, андрей ковальчук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Россия, Андрей Ковальчук
18:20 30.01.2023
 
На Украине начали проверки из-за использования скорых для вручения повесток

На Украине проводят проверки из-за нецелевого использования скорых для вручения повесток

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Служебные проверки проводятся на Украине по факту нецелевого использования машин скорой помощи для вручения повесток, сообщает в понедельник Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что машину скорой помощи используют в Одессе для вручения повесток и сбора мобилизованных.
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 15:51Специальная военная операция на Украине
СМИ рассказали, как в Запорожье военкомат раздавал повестки в спортзале
Как сообщили в центре, в рамках оптимизации работы по проведению мероприятий мобилизации командующий сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел координационное совещание с руководителями территориальных центров комплектования, пограничной службы, Национальной полиции и органов местной власти.
"Учитывая просчеты и особенности указанной работы, проведен разбор резонансных ситуаций, проанализированы подходы и методы ведения работы, ее результативность и общественное восприятие, меры противодействия враждебной пропаганде. Продолжаются служебные проверки по нецелевому использованию служебного специализированного транспорта, некорректному поведению сотрудников. Эти факты пресечены и строго осуждены командованием сил обороны. По результатам проверок будут приняты меры воздействия в соответствии степени вины", - говорится в сообщении Одесского центра в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Там также напомнили, что повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством. И вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководителем ЖЭК и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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