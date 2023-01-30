https://ria.ru/20230130/proverki-1848501578.html

На Украине начали проверки из-за использования скорых для вручения повесток

На Украине начали проверки из-за использования скорых для вручения повесток - РИА Новости, 30.01.2023

На Украине начали проверки из-за использования скорых для вручения повесток

Служебные проверки проводятся на Украине по факту нецелевого использования машин скорой помощи для вручения повесток, сообщает в понедельник Одесский областной... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:20

2023-01-30T18:20

2023-01-30T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесса

россия

андрей ковальчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Служебные проверки проводятся на Украине по факту нецелевого использования машин скорой помощи для вручения повесток, сообщает в понедельник Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что машину скорой помощи используют в Одессе для вручения повесток и сбора мобилизованных. Как сообщили в центре, в рамках оптимизации работы по проведению мероприятий мобилизации командующий сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел координационное совещание с руководителями территориальных центров комплектования, пограничной службы, Национальной полиции и органов местной власти. "Учитывая просчеты и особенности указанной работы, проведен разбор резонансных ситуаций, проанализированы подходы и методы ведения работы, ее результативность и общественное восприятие, меры противодействия враждебной пропаганде. Продолжаются служебные проверки по нецелевому использованию служебного специализированного транспорта, некорректному поведению сотрудников. Эти факты пресечены и строго осуждены командованием сил обороны. По результатам проверок будут приняты меры воздействия в соответствии степени вины", - говорится в сообщении Одесского центра в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Там также напомнили, что повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством. И вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководителем ЖЭК и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230130/povestki-1848450836.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848414315.html

украина

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, россия, андрей ковальчук