На Украине начали проверки из-за использования скорых для вручения повесток
На Украине проводят проверки из-за нецелевого использования скорых для вручения повесток
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Служебные проверки проводятся на Украине по факту нецелевого использования машин скорой помощи для вручения повесток, сообщает в понедельник Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что машину скорой помощи используют в Одессе для вручения повесток и сбора мобилизованных.
Как сообщили в центре, в рамках оптимизации работы по проведению мероприятий мобилизации командующий сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел координационное совещание с руководителями территориальных центров комплектования, пограничной службы, Национальной полиции и органов местной власти.
"Учитывая просчеты и особенности указанной работы, проведен разбор резонансных ситуаций, проанализированы подходы и методы ведения работы, ее результативность и общественное восприятие, меры противодействия враждебной пропаганде. Продолжаются служебные проверки по нецелевому использованию служебного специализированного транспорта, некорректному поведению сотрудников. Эти факты пресечены и строго осуждены командованием сил обороны. По результатам проверок будут приняты меры воздействия в соответствии степени вины", - говорится в сообщении Одесского центра в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Там также напомнили, что повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законодательством. И вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководителем ЖЭК и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.