https://ria.ru/20230130/prestupleniya-1848480347.html

В России снизилось число зарегистрированных преступлений

В России снизилось число зарегистрированных преступлений - РИА Новости, 30.01.2023

В России снизилось число зарегистрированных преступлений

Число зарегистрированных преступлений в минувшем году в России снизилось на 1,9% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:12

2023-01-30T17:12

2023-01-30T17:24

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число зарегистрированных преступлений в минувшем году в России снизилось на 1,9% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-центр МВД России. "Общее количество зарегистрированных в 2022 году на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021 годом снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 4,1%", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, МВД России фиксирует снижение количества зарегистрированных в прошедшем году разбоев на 10,5%, грабежей – на 7,1%, краж – на 4,8%, в том числе квартирных – на 7,5%, краж транспортных средств – на 19,6% и их угонов – на 9,3%. В пресс-центре добавили, что в 2022 году число преступлений против личности снизилось на 5,5%, изнасилований и покушений на изнасилование - на 4,2%. "За 2022 год правоохранительными органами раскрыто более миллиона преступлений. По 79,8% из них уголовные дела расследованы сотрудниками органов внутренних дел. Повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств", - отметили в МВД.

https://ria.ru/20230130/politsiya-1848437861.html

https://ria.ru/20230130/zhd-1848366122.html

россия

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россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)