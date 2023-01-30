https://ria.ru/20230130/prestupleniya-1848480347.html
В России снизилось число зарегистрированных преступлений
В России снизилось число зарегистрированных преступлений - РИА Новости, 30.01.2023
В России снизилось число зарегистрированных преступлений
Число зарегистрированных преступлений в минувшем году в России снизилось на 1,9% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:12
2023-01-30T17:12
2023-01-30T17:24
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число зарегистрированных преступлений в минувшем году в России снизилось на 1,9% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-центр МВД России. "Общее количество зарегистрированных в 2022 году на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021 годом снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 4,1%", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, МВД России фиксирует снижение количества зарегистрированных в прошедшем году разбоев на 10,5%, грабежей – на 7,1%, краж – на 4,8%, в том числе квартирных – на 7,5%, краж транспортных средств – на 19,6% и их угонов – на 9,3%. В пресс-центре добавили, что в 2022 году число преступлений против личности снизилось на 5,5%, изнасилований и покушений на изнасилование - на 4,2%. "За 2022 год правоохранительными органами раскрыто более миллиона преступлений. По 79,8% из них уголовные дела расследованы сотрудниками органов внутренних дел. Повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств", - отметили в МВД.
https://ria.ru/20230130/politsiya-1848437861.html
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россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
17:12 30.01.2023 (обновлено: 17:24 30.01.2023)
В России снизилось число зарегистрированных преступлений
МВД: число зарегистрированных преступлений в 2022 году в России снизилось на 1,9 процента
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число зарегистрированных преступлений в минувшем году в России снизилось на 1,9% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-центр МВД России.
"Общее количество зарегистрированных в 2022 году на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021 годом снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 4,1%", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, МВД России фиксирует снижение количества зарегистрированных в прошедшем году разбоев на 10,5%, грабежей – на 7,1%, краж – на 4,8%, в том числе квартирных – на 7,5%, краж транспортных средств – на 19,6% и их угонов – на 9,3%.
В пресс-центре добавили, что в 2022 году число преступлений против личности снизилось на 5,5%, изнасилований и покушений на изнасилование - на 4,2%.
"За 2022 год правоохранительными органами раскрыто более миллиона преступлений. По 79,8% из них уголовные дела расследованы сотрудниками органов внутренних дел. Повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств", - отметили в МВД.