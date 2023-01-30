https://ria.ru/20230130/pravitelstvo-1848519485.html
Более половины британцев недовольны правительством, показал опрос
Более половины британцев недовольны правительством, показал опрос - РИА Новости, 30.01.2023
Более половины британцев недовольны правительством, показал опрос
Большинство британцев недовольны результатами правления консерваторов и желают обновления состава правительства, свидетельствуют данные опроса, проведённого... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:47
2023-01-30T19:47
2023-01-30T19:47
в мире
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Большинство британцев недовольны результатами правления консерваторов и желают обновления состава правительства, свидетельствуют данные опроса, проведённого международной исследовательской компанией Ipsos Group. Респондентов опрашивали относительно результата следующих всеобщих выборов и просили выбрать самое близкое им утверждение из предлагаемого набора, если такое вообще было в нём. "Правительство консерваторов плохо справилось с задачей и следующие выборы - время для перемен", - именно такой вариант ответа оказался наиболее популярным, набрав 55% в ходе недавнего опроса, проведённого Ipsos Group. На втором месте (15%) - вариант "правительство консерваторов плохо справилось с задачей, однако следующие выборы - не время для перемен". На третьем - набравший 11% вариант "правительство консерваторов хорошо справилось с задачей, однако следующие выборы - время для перемен". Сохранить текущее правительство желают лишь 10% опрошенных. Согласно результатам опроса, 55% британцев также недовольны деятельностью Риши Сунака на посту премьер-министра. Опрос проводился с 18 по 25 января 2023 года среди 1001 британца, достигшего возраста 18 лет. Статистическая погрешность опроса не указана. В декабре 2019 года Консервативная партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах, показав наилучший за более чем 30 лет результат. Следующие всеобщие выборы должны пройти в Великобритании до конца 2024 года.
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в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
Более половины британцев недовольны правительством, показал опрос
Опрос Ipsos Group: более 50 процентов британцев недовольны правительством и хотят перемен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Большинство британцев недовольны результатами правления консерваторов и желают обновления состава правительства, свидетельствуют данные опроса, проведённого международной исследовательской компанией Ipsos Group.
Респондентов опрашивали относительно результата следующих всеобщих выборов и просили выбрать самое близкое им утверждение из предлагаемого набора, если такое вообще было в нём.
"Правительство консерваторов плохо справилось с задачей и следующие выборы - время для перемен", - именно такой вариант ответа оказался наиболее популярным, набрав 55% в ходе недавнего опроса, проведённого Ipsos Group.
На втором месте (15%) - вариант "правительство консерваторов плохо справилось с задачей, однако следующие выборы - не время для перемен". На третьем - набравший 11% вариант "правительство консерваторов хорошо справилось с задачей, однако следующие выборы - время для перемен". Сохранить текущее правительство желают лишь 10% опрошенных.
Согласно результатам опроса, 55% британцев также недовольны деятельностью Риши Сунака
на посту премьер-министра.
Опрос проводился с 18 по 25 января 2023 года среди 1001 британца, достигшего возраста 18 лет. Статистическая погрешность опроса не указана.
В декабре 2019 года Консервативная партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах, показав наилучший за более чем 30 лет результат.
Следующие всеобщие выборы должны пройти в Великобритании
до конца 2024 года.