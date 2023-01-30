СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений об Исфахане
Nour News: Иран может изменить позицию по конфликту на Украине из-за заявлений об Исфахане
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане, сообщает портал Nour News со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
Ранее Подоляк в своем Twitter дал понять, что атака дронов на объект минобороны в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могут иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощью России со стороны Ирана, написав, что "Украина вас предупреждала".
"Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана... Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изучения изменения позиции Исламской республики Иран относительно войны на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению киевского правительства", - сказал чиновник, упомянув постоянные призывы со стороны Тегерана ранее о необходимости завершения украинского конфликта и важности диалога.
Кроме того, иранский чиновник добавил, что несмотря на то что Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставке вооружений России во время конфликта на Украине, там все еще не предоставили никаких доказательств.
В ночь на 29 января в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.
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