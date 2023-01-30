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СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений об Исфахане - РИА Новости, 30.01.2023
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СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений об Исфахане
СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений об Исфахане - РИА Новости, 30.01.2023
СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений об Исфахане
Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T23:51
2023-01-30T23:51
в мире
иран
украина
исфахан
михаил подоляк
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане, сообщает портал Nour News со ссылкой на неназванного иранского чиновника. Ранее Подоляк в своем Twitter дал понять, что атака дронов на объект минобороны в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могут иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощью России со стороны Ирана, написав, что "Украина вас предупреждала". "Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана... Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изучения изменения позиции Исламской республики Иран относительно войны на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению киевского правительства", - сказал чиновник, упомянув постоянные призывы со стороны Тегерана ранее о необходимости завершения украинского конфликта и важности диалога. Кроме того, иранский чиновник добавил, что несмотря на то что Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставке вооружений России во время конфликта на Украине, там все еще не предоставили никаких доказательств. В ночь на 29 января в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.
https://ria.ru/20230130/ataka-1848478235.html
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в мире, иран, украина, исфахан, михаил подоляк, владимир зеленский
В мире, Иран, Украина, Исфахан, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
23:51 30.01.2023
 
СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений об Исфахане

Nour News: Иран может изменить позицию по конфликту на Украине из-за заявлений об Исфахане

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане, сообщает портал Nour News со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
Ранее Подоляк в своем Twitter дал понять, что атака дронов на объект минобороны в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могут иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощью России со стороны Ирана, написав, что "Украина вас предупреждала".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 17:08
Иран подозревает Украину в причастности к атаке на Исфахан, пишут СМИ
"Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана... Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изучения изменения позиции Исламской республики Иран относительно войны на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению киевского правительства", - сказал чиновник, упомянув постоянные призывы со стороны Тегерана ранее о необходимости завершения украинского конфликта и важности диалога.
Кроме того, иранский чиновник добавил, что несмотря на то что Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставке вооружений России во время конфликта на Украине, там все еще не предоставили никаких доказательств.
В ночь на 29 января в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 15:29
В Евросоюзе ответили на вопрос об атаке на Иран
 
В миреИранУкраинаИсфаханМихаил ПодолякВладимир Зеленский
 
 
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