https://ria.ru/20230130/pozitsiya-1848547810.html

СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений об Исфахане

СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений об Исфахане - РИА Новости, 30.01.2023

СМИ: Иран может изменить отношение к Украине из-за заявлений об Исфахане

Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T23:51

2023-01-30T23:51

2023-01-30T23:51

в мире

иран

украина

исфахан

михаил подоляк

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иран может изменить свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане, сообщает портал Nour News со ссылкой на неназванного иранского чиновника. Ранее Подоляк в своем Twitter дал понять, что атака дронов на объект минобороны в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могут иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощью России со стороны Ирана, написав, что "Украина вас предупреждала". "Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана... Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изучения изменения позиции Исламской республики Иран относительно войны на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению киевского правительства", - сказал чиновник, упомянув постоянные призывы со стороны Тегерана ранее о необходимости завершения украинского конфликта и важности диалога. Кроме того, иранский чиновник добавил, что несмотря на то что Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставке вооружений России во время конфликта на Украине, там все еще не предоставили никаких доказательств. В ночь на 29 января в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.

https://ria.ru/20230130/ataka-1848478235.html

https://ria.ru/20230130/iran-1848443438.html

иран

украина

исфахан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, украина, исфахан, михаил подоляк, владимир зеленский