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СМИ рассказали, как в Запорожье военкомат раздавал повестки в спортзале - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/povestki-1848450836.html
СМИ рассказали, как в Запорожье военкомат раздавал повестки в спортзале
СМИ рассказали, как в Запорожье военкомат раздавал повестки в спортзале - РИА Новости, 30.01.2023
СМИ рассказали, как в Запорожье военкомат раздавал повестки в спортзале
В подконтрольном Киеву городе Запорожье сотрудники военкомата пришли вручать повестки в спортзал, сообщает в понедельник украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:51
2023-01-30T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье сотрудники военкомата пришли вручать повестки в спортзал, сообщает в понедельник украинское издание "Клименко тайм". "В Запорожье сотрудники военкомата пришли в спортзал, чтобы вручить повестки тем, кто там занимался", - написало издание в своем Telegram-канале, опубликовав видео визита. Как сообщает издание, сотрудники спортзала в социальной сети обратились к военкоматам, "попросив их не "кошмарить" бизнес", который и так сталкивается с трудностями. По мнению сотрудников, из-за страха получить повестки мужчины могут перестать посещать спортзал, что приведет к его закрытию. Отмечается, что позже пост спортзала в социальной сети был удален. Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848414315.html
https://ria.ru/20230119/povestki-1846063944.html
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в мире, запорожье, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:51 30.01.2023
 
СМИ рассказали, как в Запорожье военкомат раздавал повестки в спортзале

"Клименко тайм": в Запорожье сотрудники военкомата пришли в спортзал раздавать повестки

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье сотрудники военкомата пришли вручать повестки в спортзал, сообщает в понедельник украинское издание "Клименко тайм".
"В Запорожье сотрудники военкомата пришли в спортзал, чтобы вручить повестки тем, кто там занимался", - написало издание в своем Telegram-канале, опубликовав видео визита.
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Как сообщает издание, сотрудники спортзала в социальной сети обратились к военкоматам, "попросив их не "кошмарить" бизнес", который и так сталкивается с трудностями. По мнению сотрудников, из-за страха получить повестки мужчины могут перестать посещать спортзал, что приведет к его закрытию. Отмечается, что позже пост спортзала в социальной сети был удален.
Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы.
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