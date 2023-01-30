https://ria.ru/20230130/povestki-1848450836.html

СМИ рассказали, как в Запорожье военкомат раздавал повестки в спортзале

СМИ рассказали, как в Запорожье военкомат раздавал повестки в спортзале - РИА Новости, 30.01.2023

СМИ рассказали, как в Запорожье военкомат раздавал повестки в спортзале

В подконтрольном Киеву городе Запорожье сотрудники военкомата пришли вручать повестки в спортзал, сообщает в понедельник украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:51

2023-01-30T15:51

2023-01-30T15:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье сотрудники военкомата пришли вручать повестки в спортзал, сообщает в понедельник украинское издание "Клименко тайм". "В Запорожье сотрудники военкомата пришли в спортзал, чтобы вручить повестки тем, кто там занимался", - написало издание в своем Telegram-канале, опубликовав видео визита. Как сообщает издание, сотрудники спортзала в социальной сети обратились к военкоматам, "попросив их не "кошмарить" бизнес", который и так сталкивается с трудностями. По мнению сотрудников, из-за страха получить повестки мужчины могут перестать посещать спортзал, что приведет к его закрытию. Отмечается, что позже пост спортзала в социальной сети был удален. Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848414315.html

https://ria.ru/20230119/povestki-1846063944.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожье, украина, россия, ситуация в днр и лнр