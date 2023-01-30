https://ria.ru/20230130/postavki-1848505292.html

Франция и Австралия поставят Украине снаряды калибра 155 миллиметров

Франция и Австралия поставят Украине снаряды калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 30.01.2023

Франция и Австралия поставят Украине снаряды калибра 155 миллиметров

Франция и Австралия договорились о производстве и поставке Украине снарядов калибра 155 мм, заявил в понедельник министр обороны страны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:32

2023-01-30T18:32

2023-01-30T18:50

специальная военная операция на украине

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австралия

украина

себастьян лекорню

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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Франция и Австралия договорились о производстве и поставке Украине снарядов калибра 155 мм, заявил в понедельник министр обороны страны Себастьян Лекорню."Совместно (с Австралией - ред.) мы произведем для поставки на Украину несколько тысяч снарядов калибра 155 мм", - сказал Лекорню на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и минобороны Франции и Австралии в формате "2+2" в Париже.В свою очередь австралийский министр обороны Ричард Марлз подтвердил, что "Франция и Австралия в настоящее время работают над поставкой Украине снарядов калибра 155 мм".

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

франция

австралия

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в мире, франция, австралия, украина, себастьян лекорню