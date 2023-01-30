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Франция и Австралия поставят Украине снаряды калибра 155 миллиметров
Франция и Австралия поставят Украине снаряды калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 30.01.2023
Франция и Австралия поставят Украине снаряды калибра 155 миллиметров
Франция и Австралия договорились о производстве и поставке Украине снарядов калибра 155 мм, заявил в понедельник министр обороны страны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:32
2023-01-30T18:32
2023-01-30T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
франция
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себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Франция и Австралия договорились о производстве и поставке Украине снарядов калибра 155 мм, заявил в понедельник министр обороны страны Себастьян Лекорню."Совместно (с Австралией - ред.) мы произведем для поставки на Украину несколько тысяч снарядов калибра 155 мм", - сказал Лекорню на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и минобороны Франции и Австралии в формате "2+2" в Париже.В свою очередь австралийский министр обороны Ричард Марлз подтвердил, что "Франция и Австралия в настоящее время работают над поставкой Украине снарядов калибра 155 мм".
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в мире, франция, австралия, украина, себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Австралия, Украина, Себастьян Лекорню
18:32 30.01.2023 (обновлено: 18:50 30.01.2023)
Франция и Австралия поставят Украине снаряды калибра 155 миллиметров
Лекорню заявил, что Франция и Австралия поставят Украине снаряды калибра 155 миллиметров