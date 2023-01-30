https://ria.ru/20230130/poryadok-1848532578.html

Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть

Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть - РИА Новости, 30.01.2023

Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть

Кабмин РФ поручил Минэнерго до 1 марта совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт, говорится в соответствующем... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:26

2023-01-30T21:26

2023-01-30T22:00

экономика

цены на нефть

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кабмин РФ поручил Минэнерго до 1 марта совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт, говорится в соответствующем постановлении кабмина."Министерству энергетики Российской Федерации до 1 марта 2023 года утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт", - говорится в документе, разъясняющем реализацию указа президента РФ об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть.В постановлении отмечается, что, если таможенные органы при декларировании грузов выявят применение потолка цены, их транспортировка по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из России в государства Евразийского экономического союза будет запрещена.Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам - не ранее, точную дату определит правительство.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20230129/mery-1848199876.html

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экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)