Рейтинг@Mail.ru
Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/poryadok-1848532578.html
Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть
Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть - РИА Новости, 30.01.2023
Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть
Кабмин РФ поручил Минэнерго до 1 марта совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт, говорится в соответствующем... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:26
2023-01-30T22:00
экономика
цены на нефть
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845837065_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c30d6ac84739f8c341e77d13e47e116b.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кабмин РФ поручил Минэнерго до 1 марта совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт, говорится в соответствующем постановлении кабмина."Министерству энергетики Российской Федерации до 1 марта 2023 года утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт", - говорится в документе, разъясняющем реализацию указа президента РФ об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть.В постановлении отмечается, что, если таможенные органы при декларировании грузов выявят применение потолка цены, их транспортировка по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из России в государства Евразийского экономического союза будет запрещена.Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам - не ранее, точную дату определит правительство.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20230129/mery-1848199876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845837065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0977fec83b306662717615bc30113363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
21:26 30.01.2023 (обновлено: 22:00 30.01.2023)
 
Правительство поручило утвердить порядок анализа цен на экспортную нефть

Правительство поручило Минэнерго и Минфину утвердить порядок анализа цен на нефть

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Кабмин РФ поручил Минэнерго до 1 марта совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт, говорится в соответствующем постановлении кабмина.
"Министерству энергетики Российской Федерации до 1 марта 2023 года утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт", - говорится в документе, разъясняющем реализацию указа президента РФ об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 12:14
В ГД сообщили, когда ответные меры на потолок цен на нефть вступят в силу
В постановлении отмечается, что, если таможенные органы при декларировании грузов выявят применение потолка цены, их транспортировка по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из России в государства Евразийского экономического союза будет запрещена.
Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам - не ранее, точную дату определит правительство.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала