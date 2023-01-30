https://ria.ru/20230130/politsiya-1848295805.html
В Хабаровском крае полиция спасла мужчину с микроинсультом
В Хабаровском крае полиция спасла мужчину с микроинсультом - РИА Новости, 30.01.2023
В Хабаровском крае полиция спасла мужчину с микроинсультом
Полицейские в Комсомольске-на-Амуре спасли мужчину, который сутки провел в автомобиле из-за микроинсульта, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T05:30
2023-01-30T05:30
2023-01-30T05:49
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ХАБАРОВСК, 30 янв — РИА Новости. Полицейские в Комсомольске-на-Амуре спасли мужчину, который сутки провел в автомобиле из-за микроинсульта, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. По данным ведомства, 73-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой отыскать ее сына — 49-летнего инвалида первой группы, который не выходил на связь. Она рассказала, что сын уехал ранним утром на машине и обещал быть дома в обед, но даже к вечеру не вернулся. Его телефон был доступен, но на звонки он не отвечал. Полиция выяснила, что мужчина работает в такси, и в тот день отработал несколько заявок, после чего вышел из спецпрограммы и до вечера не заходил в нее. "Полицейские изучили записи видеокамер, расположенных на улицах города. На одной из дорог была замечена иномарка, принадлежащая разыскиваемому гражданину. Автомобиль двигался по объездной дороге из Центрального в Ленинский округ. Организовав поисковые мероприятия, оперуполномоченные уголовного розыска тщательно обследовали территорию Ленинского округа", — говорится в сообщении. Отмечается, что машину нашли во дворе спустя сутки. Отмечается, что мужчина, больше суток просидевший в автомобиле, мог замерзнуть, так как в работавшей машине закончилось топливо, а на улице был мороз около минус 40 градусов. Уточняется, что сейчас гражданин находится в больнице и его жизни ничего не угрожает. Врио начальника УМВД России по Хабаровскому краю Александр Дреер намерен поощрить оперативников.
https://ria.ru/20230125/rybak-1847290724.html
https://ria.ru/20230130/kosulya-1848289519.html
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происшествия, россия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
05:30 30.01.2023 (обновлено: 05:49 30.01.2023)
В Хабаровском крае полиция спасла мужчину с микроинсультом
В Хабаровском крае полиция спасла мужчину, просидевшего сутки в машине из-за микроинсульта
ХАБАРОВСК, 30 янв — РИА Новости. Полицейские в Комсомольске-на-Амуре спасли мужчину, который сутки провел в автомобиле из-за микроинсульта, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, 73-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой отыскать ее сына — 49-летнего инвалида первой группы, который не выходил на связь. Она рассказала, что сын уехал ранним утром на машине и обещал быть дома в обед, но даже к вечеру не вернулся. Его телефон был доступен, но на звонки он не отвечал.
Полиция выяснила, что мужчина работает в такси, и в тот день отработал несколько заявок, после чего вышел из спецпрограммы и до вечера не заходил в нее.
"Полицейские изучили записи видеокамер, расположенных на улицах города. На одной из дорог была замечена иномарка, принадлежащая разыскиваемому гражданину. Автомобиль двигался по объездной дороге из Центрального в Ленинский округ. Организовав поисковые мероприятия, оперуполномоченные уголовного розыска тщательно обследовали территорию Ленинского округа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что машину нашли во дворе спустя сутки.
"На водительском месте сидел разыскиваемый гражданин. На вопросы мужчина не отвечал, двигаться не мог. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь. Медики диагностировали микроинсульт", — добавляет ведомство.
Отмечается, что мужчина, больше суток просидевший в автомобиле, мог замерзнуть, так как в работавшей машине закончилось топливо, а на улице был мороз около минус 40 градусов. Уточняется, что сейчас гражданин находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.
Врио начальника УМВД России
по Хабаровскому краю Александр Дреер намерен поощрить оперативников.