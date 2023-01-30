https://ria.ru/20230130/pogoda-1848308104.html
Синоптик предупредил москвичей о ветренной погоде в понедельник
Синоптик предупредил москвичей о ветренной погоде в понедельник - РИА Новости, 30.01.2023
Синоптик предупредил москвичей о ветренной погоде в понедельник
Ветреную погоду, небольшой снег и до минус 2 градусов прогнозируют в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:48
2023-01-30T08:48
2023-01-30T08:48
москва
общество
московская область (подмосковье)
александр синенков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ветреную погоду, небольшой снег и до минус 2 градусов прогнозируют в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В понедельник мы ожидаем облачную погоду, небольшой снег. Максимальная температура в Москве от 0 до минус 2 градусов, по Московской области от 0 до минус 5 градусов", - сказал Синенков. По словам синоптика, ветер будет дуть юго-западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 732 миллиметра ртутного столба.
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московская область (подмосковье)
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москва, общество, московская область (подмосковье), александр синенков
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье), Александр Синенков
Синоптик предупредил москвичей о ветренной погоде в понедельник
Синоптик "Фобос" Синенков: в Москве в понедельник ожидается ветреная погода и снег