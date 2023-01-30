https://ria.ru/20230130/pogoda-1848292373.html
Москвичей предупредили о мрачной погоде в столице
Москвичей предупредили о мрачной погоде в столице - РИА Новости, 30.01.2023
Москвичей предупредили о мрачной погоде в столице
На этой неделе в Москве ожидается теплая, но мрачная погода из-за низких и плотных облаков, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T03:41
2023-01-30T03:41
2023-01-30T08:47
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. На этой неделе в Москве ожидается теплая, но мрачная погода из-за низких и плотных облаков, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом сильных снегопадов в столице не прогнозируется, добавил синоптик. В понедельник, 30 января, в Москве ожидается от минус трех до минус одного, в следующие два дня — от минус двух до нуля. Из-за сильного ветра и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
03:41 30.01.2023 (обновлено: 08:47 30.01.2023)
Москвичей предупредили о мрачной погоде в столице
Вильфанд спрогнозировал теплую, но мрачную погоду в Москве в последние дни января